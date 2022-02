Cronaca



Un nuovo defibrillatore donato alla Cattedrale di Lucca dalla onlus Cecchini Cuore

sabato, 5 febbraio 2022, 12:08

70 persone tra cui oltre a nostri concittadini, alcune provenienti da altre province della Toscana ed altre facenti capo ad ordini religiosi, hanno partecipato martedì 1 febbraio al corso gratuito tenutosi presso la Cattedrale di San Martino riguardante l’arresto cardiaco ed il tipo di intervento immediato da compiersi sia in quel momento che in altri di immediata emergenza. Il corso è stato tenuto dal Dott. Maurizio Cecchini, primario di cardiologia della clinica Universitaria “Santa Chiara” di Pisa e dal suo collaboratore Fabrizio Bonino. Appuntamento che ha avuto il patrocinio del Comune di Lucca. Nell’occasione, a nome della Onlus Cecchini Cuore è stato donato alla Cattedrale di San Martino un nuovo defibrillatore. Prima ne esisteva già uno, donato in precedenza, ma che purtroppo si è guastato. La cosa acquista dunque un particolare rilievo nel considerare come la nostra Cattedrale rimanga di fatto il luogo più frequentato della città, con centinaia di migliaia di visitatori. La collocazione del defibrillatore ha dunque un suo valore sul piano logistico e strategico.

L’ iniziativa, non è dato di sapere se casualmente o per una scelta pianificata, si è svolta nella settimana in cui è stata celebrata dalla Chiesa, appena due giorni dopo, la giornata della Vita.

Le statistiche ci dicono che la mortalità conseguente all’arresto cardiaco (70.000 morti ogni anno in Italia) potrebbe arrivare ad una percentuale inferiore addirittura del 70% rispetto a quella attuale se la popolazione fosse debitamente informata su come agire in questi casi di emergenza e se anche vi fosse una presenza più estesa dei defibrillatori.

La Cattedrale di San Martino attraverso il rettore don Marco Gragnani ringrazia in modo particolare il dott. Maurizio Cecchini e la onlus Cecchini Cuore per il nuovo defibrillatore e per questa iniziativa che è stata ben accolta da tutti i partecipanti.

Nella foto: il dottor Maurizio Cecchini e il rettore della chiesa cattedrale don Marco Gragnani.