Cultura e spettacolo

Ultime notizie brevi

venerdì, 16 marzo 2018, 14:31

Tutti i gruppi di minoranza, con un comunicato congiunto, rendono noto che: "Nella prima mattina di mercoledì 14 marzo, ha accusato un malore il Dott. Paolo Rontani, consulente del lavoro e consigliere comunale di Capannori eletto nella lista UDC. I familiari lo hanno subito portato all'Ospedale S.

venerdì, 16 marzo 2018, 13:13

Martedì 20 marzo alle 21 nella sala parrocchiale di Segromigno in Piano si terrà un'assemblea pubblica sul tema della sicurezza urbana rivolta ai cittadini delle frazioni di San Colombano, Segromigno in Piano e Zone. Parteciperanno l'assessore alla sicurezza urbana Lia Miccichè, la comandante della polizia municipale Debora Arrighi e, a...

venerdì, 16 marzo 2018, 12:59

Domenica 25 marzo alle ore 16.00 la Gometa Onlus presenterà a Lucca Collezionando l'Ispettore Riccardo Bonas, un fotoromanzo interpretato da persone con disabilità e realizzato dai volontari dell'associazione. "Cercavamo un mezzo che fosse in grado di valorizzare al meglio le performance recitative dei nostri ragazzi e lo abbiamo trovato nel...

venerdì, 16 marzo 2018, 12:56

"Anche se in ritardo, accogliamo con favore lo stanziamento di fondi in favore degli allevatori colpiti dai lupi deciso dalla Regione. Questo però certo non risolve il problema che persiste in maniera forte soprattutto in alcune zone della Toscana, come a Grosseto, Siena, Arezzo e nel Mugello, dove i nostri...

venerdì, 16 marzo 2018, 10:52

Lunedì 19 marzo alle 21, presso il Museo Rossonero posto sotto la Curva Ovest dello stadio Porta Elisa, si terrà un incontro pubblico con i suddetti signori Lorenzo Grassini e Fabrizio Lucchesi, al quale potranno partecipare tutti i tifosi rossoneri.

venerdì, 16 marzo 2018, 09:25

Il pittore lucchese Fabrizio Barsotti apre il suo studio in occasione dei suoi 50 anni, venerdì 30 marzo dalle 17 alle 19,30 in via del Fosso, 153. Ingresso libero.

venerdì, 16 marzo 2018, 00:02

Una troupe della Tv pubblica tedesca che cura un programma di approfondimento denominato "Plan B" (seguito da circa 2 milioni di spettatori) sarà a Capannori dal 19 al 21 marzo. Girerà un documentario di mezz'ora sui "campioni rifiuti zero" relativo alla storia di Rossano Ercolini nel contesto del primo comune...

giovedì, 15 marzo 2018, 18:31

Venerdì 23 marzo ore 21 nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Don Aldo Mei,Massimo Raffanti, giornalista e scrittore lucchese che ha fondato l'associazione culturale "Vincenzo Lunardi Balloon Club" terrà un incontro curato dalle associazioni Amici del Melograno e La Ruota dal titolo Vincenzo Lunardi "l'uomo che parlava al cielo".

giovedì, 15 marzo 2018, 17:51

Venerdì 16 marzo, alle ore 21:15, al Teatro San Girolamo di Lucca proseguirà con il quarto appuntamento la terza edizione della rassegna “Chi è di scena! San Girolamo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

giovedì, 15 marzo 2018, 10:55

Don Giancarlo Da Valle è stato una figura eminente di sacerdote che ha iniziato la sua opera a Porcari, dove ha concluso anche la sua missione come co-parroco della chiesa di Rughi. Per questo domani (16 marzo), giorni dei suoi funerali, il sindaco Leonardo Fornaciari ha firmato un'ordinanza in cui...