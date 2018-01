Ad Artemisia si parla di tutela degli anfibi

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 16 gennaio 2018, 14:21

La Torre delle Ore torna da questo pomeriggio a scandire il tempo della città come ha fatto per molti secoli prima che un guasto ne fermasse la voce. Si stanno concludendo infatti i lavori, finanziati dall'Opera delle Mura di Lucca con un importo di 7 mila 550 euro, che permetteranno...

martedì, 16 gennaio 2018, 13:08

Dopo gli appuntamenti di Fucecchio, Pontremoli e Siena, venerdì prossimo (19 gennaio) “La nostra Francigena. Territori protagonisti del tempo delle scelte” sbarcherà anche a Lucca, a palazzo Ducale

martedì, 16 gennaio 2018, 12:59

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha attivato il quarto e ultimo bando per la concessione dei contributi nel 2018. Si tratta del Bando per interventi su Beni Culturali, rivolto ai soggetti proprietari di beni, immobili e mobili, in possesso dei requisiti indicati nel Bando stesso

martedì, 16 gennaio 2018, 10:11

Il 7 gennaio, presso lo studio 85 caffè di Lucca, si sono tenuti i casting per Sanremo Unlimited, la vetrina musicale riconosciuta da Casa Sanremo, che offre l’opportunità di farsi conoscere e ascoltare dagli operatori del settore (musicisti, autori, produttori…) presenti a Sanremo in occasione della manifestazione più importante della...

martedì, 16 gennaio 2018, 09:40

Il ciclo di documentari Il genio in opera presenta alcuni dei principali protagonisti dell’arte occidentale ed è realizzato, in un’ottica di sinergia per la promozione territoriale dell’arte e della cultura, dalla Fondazione Ragghianti in collaborazione con l’Opera del Duomo - Centro di Arte e Cultura e con Lucca Film Festival...

lunedì, 15 gennaio 2018, 22:16

Il Concerto d’inverno per il nuovo anno organizzato da ALAP e Caritas Diocesana presso il Salone Arcivescovile, domenica 14 gennaio con l’Insieme Vocale Nova Harmonia è stato un grande successo per la partecipazione di pubblico e di associazioni che hanno riempito tutto il grandissimo salone arcivescovile