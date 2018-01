Cultura e spettacolo



Al via il festival regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello”

venerdì, 19 gennaio 2018, 17:21

Inizierà sabato 20 gennaio e proseguirà fino a metà marzo, la quarta, ricchissima edizione del Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

Il Presidente della F.I.T.A. Lucca, prof.ssa Mariella Cuomo, a nome del Direttivo provinciale e delle 40 Compagnie affiliate, ringrazia sentitamente il Sindaco, prof. Alessandro Tambellini, il Capo di Gabinetto, dott. Luca Galli, il Dirigente dell’Ufficio Cultura, arch. Giovanni Marchi, il Funzionario dell’Ufficio Cultura, dott. William Nauti, e l’Amministrazione Comunale tutta, per l’opportunità data di valorizzare uno spazio importante della cultura cittadina e per la grande attenzione prestata, in tanti anni di proficua collaborazione, agli appassionati praticanti del Teatro, gli “amatori”, che a Lucca e in Toscana sono davvero molti.

Un vivo ringraziamento va anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Festival “Il ToscaNello” nasce dall’esigenza di confronto con le altre realtà teatrali della Regione, nell’ottica di un potenziamento della circuitazione delle Compagnie e vedrà l’alternarsi di spettacoli divertenti e godibilissimi della classica commedia brillante internazionale a testi di autori contemporanei, sempre con un taglio divertente, per soddisfare i diversi gusti di un pubblico che ha sempre dimostrato grande attenzione e competenza nei confronti delle proposte del teatro amatoriale.

Il Festival ospiterà un Gemellaggio con il Comitato F.I.T.A. di Padova nella serata conclusiva.

“Il ToscaNello” si aprirà sabato 20 gennaio con uno spettacolo di stringente e drammatica contemporaneità, da una drammaturgia originale vincitrice della settima edizione del concorso letterario “In Punta di Penna”.

Di seguito l’intero programma del Festival.

Sabato 20 gennaio 2018 - ore 21:15

Compagnia Teatrale L’Anello / Pisa

“Il Volo dell’Albatros” di Angela Villa

Genere: drammatico

Sabato 27 gennaio 2018 - ore 21:15

Compagnia La Ribalta / Lucca

“Giacomo Puccini, ultimo atto” di Ettore Brogi

Genere: drammatico

Sabato 3 febbraio 2018 - ore 21:15

Compagnia G.A.D. Città di Pistoia / Pistoia

“La Commedia di Candido” di Stefano Massini

Genere: commedia

Sabato 10 febbraio 2018 - ore 21:15

Compagnia I Pinguini / Firenze

“La Vedova in nero” di Pietro Venè

Genere: commedia

Sabato 17 febbraio 2018 - ore 21:15

Compagnia dei Tappezzieri / Livorno

“Sugar - A qualcuno piace caldo” di Peter Stone dall’omonimo film di Billy Wilder e I. A. L. Diamond

Per gentile concessione della Tams-Witmark Music Library Inc., New York

Genere: commedia brillante

Sabato 24 febbraio 2018 - ore 21:15

Compagnia Nuovo Teatro 2000 / Lucca

“Plaza Suite” commedia brillante di Neil Simon

Per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma)

Genere: commedia brillante

Sabato 3 marzo 2018 - ore 21:15

Compagnia La Prova Generale / Grosseto

“Sarto per Signora” commedia di Georges Feydeau

Genere: commedia

Sabato 10 marzo 2018 - ore 21:15

Compagnia Le Fortunate Eccezioni Teatro / Lucca

“I tuoi baci Molotov” di Gustavo Ott

Genere: commedia

Sabato 17 marzo 2018 - ore 21:15

Compagnia Teatro Fuori Rotta

Gemellaggio con il Comitato Provinciale di Padova

“A piedi nudi nel parco” commedia brillante di Neil Simon

Per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma)

Genere: commedia brillante

Al termine dello spettacolo, si terrà la cerimonia di premiazione del IV concorso regionale “Il ToscaNello”

Informazioni di servizio

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne organizzate dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.

Il dettaglio del primo appuntamento.

Sabato 20 gennaio - ore 21:15

Teatro Comunale “Idelfonso Nieri”

Compagnia Teatrale L’Anello / Pisa

“Il Volo dell’Albatros” di Angela Villa

Lo spettacolo

Questo testo, assolutamente originale, è stato presentato alla 7° edizione del concorso “In Punta di Penna”, e ne è uscito vincitore, le motivazioni della giuria sono quelle che seguono: “Il tema delle violenza sulle donne viene affrontato attraverso le parole, i ricordi e le azioni di un terzetto di personaggi femminili che rappresentano diverse generazioni di un nucleo familiare. Con asciuttezza e misura i dialoghi riescono a comunicare un’atmosfera di dolore represso dovuta ad una tragica esperienza passata che rischia di ripetersi, alimentando fino all’epilogo un crescente Pathos.”

La madre da quando le è stata portata via la figlia da un atto di violenza del marito, non riesce più a vivere e ad accettare l’accaduto, si chiude in se stessa e rifiuta di uscire di casa. Finalmente l’arrivo della nipote le ridà il sorriso, anche solo per l’organizzazione dell’incombente matrimonio tra lei e un “principe azzurro”. Le cose non sono però così come vengono infiocchettate dalla ragazza e presto la realtà viene a galla, buttando nuovamente le donne nell’incubo e nell’orrore, questa volta però Vera non ha più intenzione di tacere e decide di agire per salvare almeno la nipote.

Le attrici metteranno in atto un’interpretazione emotiva che cercherà di trasmettere il dramma attraverso movimenti e parola. L’approccio al testo è stato sia fisico che emozionale ed ha tentato di dare vita alle emozioni attraverso una similitudine di circostanze, giocando sul “qui ed ora” ed il ricordo di Vera.

PERSONAGGI /INTERPRETI

Nora /Silvia Antonelli

Elvira / Lorella Lorenzin

Vera / Serena Marioni

Direttore tecnico: Simone Franchini

Truccatrice: Valentina Loggini

Acconciature: Tiziana Marchi

Fotografo: Carlo Felice Cincidda

Riprese Video: Simone Giusti

Aiuto regia: Denise Neri

Regia di ALESSANDRA BARESCHINO