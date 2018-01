Cultura e spettacolo



Al via la terza edizione della rassegna "Il settecento musicale a Lucca"

venerdì, 26 gennaio 2018, 14:56

di eleonora pomponi coletti

Tutto pronto per "Il settecento musicale a Lucca": in programma 40 eventi tra gennaio e dicembre. La città di Lucca, che in questo periodo ha fatto da colonna portante nel panorama musicale, torna, per il terzo anno consecutivo, con una rassegna di eventi e manifestazioni dedicate.

Le principali associazioni musicali del territorio, con l’aggiunta, quest'anno, della FLAM (Federazione Lucchese Associazioni Musicali) hanno creato per questa edizione un programma che vuole mettere in risalto la città come capitale della musica e protagonista del ’700 musicale, ponendo sì l’accento sugli artisti che furono originari di Lucca, ma portando anche i più importanti artisti stranieri da Mozart a Bach a Haydn e Händel.

Il progetto nasce quindi dalla sinergia di associazioni che si sono coordinate in funzione della valorizzazione di questo periodo musicale. Uno degli obiettivi principali dell’intera rassegna e del Centro Studi Boccherini è quello di creare una costante apertura dei risultati della ricerca musicologica fatti fino ad ora, perché la cultura musicale soprattutto, ma la cultura umanistica tutta, ha senso soltanto quando diventa patrimonio della cittadinanza.

Un'altra novità è quella di aver pensato, in primis da parte del Centro Studi Boccherini con l’appoggio poi delle altre associazioni partecipanti, che fosse arrivato il momento di inserire all’interno della rassegna, oltre ai momenti artistici e divulgativi, l’attività didattica rivolta ai più giovani, ai fini di formarli e fornire loro un bagaglio costituito dalla tradizione musicale settecentesca lucchese.

Le associazioni del territorio, rappresentate oggi da Alessandro Tambellini, sindaco del comune di Lucca e presidente del Centro Studi Luigi Boccherini, Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marco Mengani, vicepresidente del Centro studi “Luigi Boccherini”, Gianpaolo Mazzoli, Vicedirettore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini”, Marcello Parducci, rappresentante per l’associazione Musicale Lucchese, Paolo Fanucchi, in rappresentanza dell’Aasociazione Animando, Mauro Mazzoni, Presidente della FLAM e Francesca Pacini, in rappresentanza della Sagra Musicale Lucchese hanno presentato per ciascuna associazione quella che anche per questa stagione è una ricca proposta di eventi che pone l'accento su Luigi Boccherini.

Il programma è disponibile sul sito del Settecento Musicale di Lucca ( https://700musicalelucca.com).

La prenotazione di ogni singolo evento (alcuni a ingresso gratuito) potrà essere fatta tramite i siti di riferimento dell’associazione organizzatrice.