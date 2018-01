Appuntamento nel segno del Carnevale al Puccini Museum

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 31 gennaio 2018, 14:00

Promosso e organizzato dall'associazione “Dillo in sintesi” con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione di comune di Lucca, Ufficio Scolastico Provinciale e Fondazione UIBI, “Dillo in sintesi” taglia il traguardo della terza edizione con alcune importanti...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 10:30

Inserita all'interno della programmazione collaterale alla Mostra “Immaginar di tavole Imbandite” curata dall'Architetto Mauro Lovi e allestita a Palazzo Ducale nella Galleria Ammannati, si terrà venerdì 2 febbraio alle ore 17,30 presso la Sala Tobino della Provincia di Lucca la presentazione del volume Ricette di integrazione a cura di Gemma...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 10:03

Bellissime - Baby Miss, giovani modelli e aspiranti lolite già al centro di due interrogazioni parlamentari e due emendamenti alla legge di stabilità, nonché di un DDL presentato in Senato,già finalista al prestigioso premio Benedetto Croce, sarà a Lucca il 3 febbraio 2018 alle 17.30 presso l'Agorà nel ciclo di...

mercoledì, 31 gennaio 2018, 09:54

C'è ancora tempo per iscriversi ai corsi professionalizzanti organizzati dalla Regione Toscana a Lucca per imparare una professione dopo le scuole medie, senza rinunciare allo studio. Da oggi infatti è possibile scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore che consente di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del...

martedì, 30 gennaio 2018, 17:06

L'applicazione dell'Associazione Europea delle Vie Francigene è disponibile per iPhone e Android sugli store. Una versione con importanti novità per mettersi in cammino

martedì, 30 gennaio 2018, 09:10

L’Associazione culturale Video Iris, attiva da anni nel settore artistico, organizza il prossimo 3 febbraio 2018 nell’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio nel complesso di San Micheletto, una giornata di proiezioni di video di arte e fiction e del concerto che si è tenuto a Villa Bottini nel 2017 in...