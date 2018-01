Cultura e spettacolo



Arriva allo Sky Stone Mr. Rain e il suo ‘Butterfly Effect’

domenica, 28 gennaio 2018, 12:40

Martedì 30 gennaio, a partire dalle 15, allo Sky Stone & Songs sarà ospite Mr. Rain, rapper rivelazione di questo periodo, molto amato dalle giovanissime e dai giovanissimi, come dimostrano i numeri che hanno fatto i suoi video.

Mr. Rain incontrerà i suoi fans e presenterà il suo disco ‘Butterfly Effect’, con il quale sta spopolando: uscito il 26 gennaio, è stato ‘annunciato’ dai singoli ‘I grandi non piangono mai’, ‘Rainbow Soda’, ‘Superstite’ e ‘Ipernova’, i cui video hanno registrato record di visualizzazione.

Mr. Rain (al secolo Mattia Balardi), nato a Brescia nel 1991, è diventato famoso per aver rifiutato, nel 2013, di prendere parte a X Factor, mentre nel 2015 è arrivato il suo primo disco ufficiale ‘Memories’. Il rapper ama definirsi ‘one man band’, nel senso che scrive i suoi testi, produce le sue canzoni e firma i video dei suoi brani. Il secondo lavoro ufficiale, ‘Butterfly Effect’ è un album molto personale, nel quale mette sotto il riflettore la parte più intima della sua personalità, confessando debolezze, punti di forza, i momenti di caduta e quelli di risalita della sua vita: una sorta di diario della vita del giovane rapper.

Per sua stessa ammissione, Mr. Rain crede che il ‘trap’ sia un genere attualmente saturo e questo non permette ai nuovi talenti di emergere: per questa ragione, fa una musica tutta sua, particolare, che si avvicina al ‘trap’ ma che, per molti aspetti se ne distanzia.