Bernard Chevallier, il massimo esperto di storia napoleonica in visita a "Il Naso e la Storia"

mercoledì, 17 gennaio 2018, 13:39

Sarà inaugurata domani – giovedì 18 gennaio – alle 17 nella sala del Trono di Palazzo Ducale la mostra “La razza nemica, la propaganda antisemita nazista e fascista” (a cura della Fondazione Museo della Shoah di Roma), una delle prime iniziative promosse nell'ambito del fitto calendario del “Giorno della Memoria...

mercoledì, 17 gennaio 2018, 12:53

Il ciclo di documentari Il Genio in Opera presenta alcuni dei principali protagonisti dell'arte occidentale ed è realizzato, in un'ottica di sinergia per la promozione territoriale dell'arte e della cultura, dalla Fondazione Ragghianti in collaborazione con l'Opera del Duomo - Centro di Arte e Cultura e con Lucca Film Festival...

mercoledì, 17 gennaio 2018, 11:16

La Croce Verde P.A. di Lucca, impegnata nella promozione della cultura nella città di Lucca, è orgogliosa di presentare la conferenza “L’evoluzione della vita, l’evoluzione nell’universo” che si terrà giovedì 18 gennaio, alle ore 17.00, presso la Sala “Mario Tobino” del Palazzo della Provincia di Lucca (Palazzo Ducale)

mercoledì, 17 gennaio 2018, 09:37

Il Circolo del Cinema di Lucca festeggia i 70 anni nelle due sedi storiche di proiezione, giovedì al Cinema Centrale e lunedì a San Micheletto. Giovedì 18 gennaio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato l’ultimo film dei Fratelli Taviani, Una Questione Privata

mercoledì, 17 gennaio 2018, 08:50

Questo Lunedì l’Associazione Contrade San Paolino ha rilanciato sui propri social un appello rivolto agli organizzatori del Lucca Summer Festival scritto da Mauro Mazzoni, presidente della Flam, sul proprio profilo Facebook affinché, nella programmazione dei concerti, si evitino le date della vigilia e della festa di San Paolino (11 e...

martedì, 16 gennaio 2018, 23:30

Sono viaggi nello spazio: dalla Maremma alla Provenza, da Lucca a Lisbona, dalla Bretagna alla Galizia, dalla Tunisia a Kos per fare soltanto alcuni esempi; e sono viaggi nell’esistenza: dalla post-adolescenza alla scuola, dalla musica al cinema, dalla luce dell’estate a questa società dolente, dall’erotismo all’essere e il nulla