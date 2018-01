Cultura e spettacolo



Da Colognora di Pescaglia al teatro del Giglio, mostra su Alfredo Catalani

sabato, 20 gennaio 2018, 17:06

Da alcuni anni a Colognora di Pescaglia, in seno al “Museo del Castagno”, dopo tante ricerche è stata realizzata una sala museo in ricordo ed onore del musicista Alfredo Catalani, questo perché a Colognora esiste fin dal seicento il cognome Catalani e tutt'oggi è numeroso, ma anche perché Alfredo ha soggiornato a Colognora, sia da bambino ed anche da adulto quando veniva a respirare aria buona per alleviare le sue condizioni di salute.

I cimeli della sala museo dedicata al musicista ora si trovano esposti in quattro vetrine nel ridotto del Teatro del Giglio, questo in occasione dell'opera la Wally eseguita proprio in questi giorni, tutto ciò è stato realizzato su richiesta della Direzione del Teatro del Giglio che ringraziamo sentitamente, per il piacere e l'onore di accendere un po di luce sul grande Catalani, che purtroppo resta poco valorizzato.

Proprio nel mezzo delle vetrine contenenti i cimeli spicca un bellissimo busto di Alfredo Catalani, realizzato dallo scultore Aurelio Franceschi nel 1897, un'opera eccezionale però sconosciuta a tutti. (di questo busto alleghiamo foto)