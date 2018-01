Da Lucca a Manchester, volano "Le Piccole Cose" di Emiliano Galigani

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 23 gennaio 2018, 12:34

La rassegna fotografica è promossa dall'Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Lucca in collaborazione con la Scuola per la Pace della Provincia, e si inserisce nell'ambito delle iniziative del Giorno della Memoria, quest'anno dedicate anche al Porrajmos, lo sterminio di rom e sinti ad opera del nazismo e del fascismo

lunedì, 22 gennaio 2018, 14:27

Prende il via domenica 28 gennaio, alle 18 una mostra collettiva di due giovani artiste Francesca Franconeri ed Elisa Tamburrini che si mettono a disposizione del pubblico, gratuitamente anche per alcuni interessanti laboratori di arte

lunedì, 22 gennaio 2018, 09:12

Il 2018 di Francesco Zavattari vede il prosieguo internazionale del progetto My Art is Female contro la violenza sulle donne e delle attività legate a Colour State of Mind, format educativo originale da lui concepito. A febbraio, l'artista sarà infatti nuovamente ospite in Portogallo, nella città di Braga, sia per...

domenica, 21 gennaio 2018, 14:50

Il Circolo Anspi di Saltocchio, in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia, organizza nei mesi da gennaio ad aprile 20018 una rassegna teatrale dedicata alle compagnie teatrali amatoriali presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio

sabato, 20 gennaio 2018, 17:06

Da alcuni anni a Colognora di Pescaglia, in seno al “Museo del Castagno”, dopo tante ricerche è stata realizzata una sala museo in ricordo ed onore del musicista Alfredo Catalani, questo perché a Colognora esiste fin dal seicento il cognome Catalani e tutt'oggi è numeroso, ma anche perché Alfredo ha...

sabato, 20 gennaio 2018, 17:01

"Il museo Puccini può fare scuola visti i risultati straordinari che ha compiuto in questi anni e i dati consuntivi di questo 2017 ne sono la prova". Con queste parole Alessandro Tambellini, presidente della Fondazione Giacomo Puccini, ha aperto la conferenza di presentazione dei risultati e delle attività del Puccini...