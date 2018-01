Cultura e spettacolo



E’ uscito il libro di Gianni Quilici “Versi in viaggi”

martedì, 16 gennaio 2018, 23:30

E’ uscito il libro di Gianni Quilici “Versi in viaggi” (Tra le righe libri) presente nelle librerie della città. Un libro di poesie originale per come è impaginato, per i contenuti e per lo stile stesso del Quilici, che condensa poesia e narratività con una musicalità libera e sensuale.

Sono 31 viaggi ognuno dei quali viene scandito da una foto scattata dall’autore stesso.

Sono viaggi nello spazio: dalla Maremma alla Provenza, da Lucca a Lisbona, dalla Bretagna alla Galizia, dalla Tunisia a Kos per fare soltanto alcuni esempi; e sono viaggi nell’esistenza: dalla post-adolescenza alla scuola, dalla musica al cinema, dalla luce dell’estate a questa società dolente, dall’erotismo all’essere e il nulla.

Ha scritto Maila Grazzini “Sono “versi on the road” molto visivi con un lessico fine e acuto, che danno l'idea di come si viaggia e si dovrebbe viaggiare. Con attenzione alle luci, ai colori, alle parvenze umane che si palesano sulla propria strada. Penetrando nell'essenza dei luoghi e nella loro umanità e storia”. Ha sottolineato Pierangelo Scatena, psichiatra e poeta: “ Versi chiari, aperti, che colpiscono in maniera diretta.Sono delle istantanee, come delle fotografie, e per questo necessitano di essere lette e rilette per poterle afferrare, perché non sfuggano. Entrare nei versi di Gianni Quilici, infatti, mi sembra che sia come fermare il tempo in un assoluto presente . Ma ciò che è straordinario è che questo affollato labirinto di impressioni non diventa dispersione, perché lo domina la sua personale centralità, che riesce a diventare un percorso e a disegnare una sua autobiografia. Questo miracolo è poesia”.

Gianni Quilici è critico di cinema, ha curato il libro “I 70 anni del Circolo del cinema di Lucca” in uscita, è fotografo amatoriale, ha pubblicato il libro “Lucca che vive”, ha realizzato spettacoli di poesia e musica, tra gli altri, con Eros Pagni, ha scritto infine il romanzo “ Non è che l’inizio”.