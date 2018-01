Cultura e spettacolo



Eureka! Funziona! Terminate le consegne dei kit nelle scuole

lunedì, 8 gennaio 2018, 16:27

Nuove sfide, nuovi inventori! Sono terminate le consegne dei kit del concorso nazionale "Eureka! Funziona!", nelle 19 scuole del territorio provinciale che anche quest'anno hanno voluto aderire alla sfida indetta da Federmeccanica con il patrocinio del MIUR, ed organizzata a Lucca dal progetto "LU.ME. Lucca Metalmeccanica" cui aderiscono 11 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fabio Perini, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi, Toscotec e Velan Abv), con il supporto di Confindustria Toscana Nord.

Il tema di quest'anno, sviluppato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia, è la meccanica. La sfida al giocattolo più originale è riservata alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie e ha lo scopo di far costruire ai bambini, partendo da un kit di materiale uguale per tutti, un giocattolo "meccanico".

Sono 150 i kit acquistati dal progetto LU.ME. e consegnati nelle mani delle bambine e dei bambini per questa quarta edizione provinciale. In 4 anni, dal 2015 ad oggi, le scuole partecipanti da tutta la provincia sono cresciute da 14 a 19, e i bambini in finale, l'anno scorso, sono stati 500. Da Lucca partecipano le scuole primarie di Ponte a Moriano, di Fornaci di Barga, di Castelnuovo Garfagnana, "Don Bosco Bigongiari" di Lunata, "Del Fiorentino" di Capannori, "Angela Doroni" di Gragnano, di Saltocchio, "Mons. Pietro Guidi" di Antraccoli, "Don Milani" di Sant'Anna, Sant'Angelo, "Giovanni XXIII" di San Lorenzo a Vaccoli.

Ora tocca ai giovani darsi da fare: le loro invenzioni saranno esaminate e tra loro scelte le vincitrici. Buon divertimento, inventori!

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it