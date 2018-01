Cultura e spettacolo



Giorno della memoria: all'Astra la proiezione del film "L'allenatore errante" sulla storia di Ernö Egri Erbstein

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:03

Ernö Egri Erbstein per molti è un nome forse poco conosciuto, ma per la storia del nostro Paese e della nostra città rappresenta molto. All'allenatore ungherese di origine ebrea che riuscì a portare la Lucchese calcio negli Anni '30 dalla serie C alle serie A è dedicata la proiezione di un filmato sulla sua vita: "L'allenatore errante" in programma martedì 30 gennaio, alle 21, al cinema Astra di Lucca (ingresso gratuito).

L'allenatore ungherese di origine ebrea, grande innovatore, portò la Lucchese dalla Serie C alla massima serie disputando ottimi campionati, culminati con un settimo posto, a parimerito con l'Ambrosiana Inter, nella stagione 1936/1937. Era una grande squadra quella Lucchese: aveva giocatori del calibro di Aldo Olivieri, Campione del Mondo 1938 e Libero Marchini, Campione Olimpico nel 1936 a Berlino, per non citare poi Bruno Scher, istriano che rifiutò di italianizzare il suo cognome, e Bruno Neri, il calciatore partigiano e tanti altri.

Erbstein venne colpito direttamente dalla leggi razziali fasciste del 1938 e si ritrovò a non poter più far frequentare una scuola pubblica alle sue figlie. Fu costretto, già allenatore del Torino, ad andare via dal nostro Paese. Dopo un peregrinare in Europa – doveva rifugiarsi in Olanda ma si trovò bloccato alla frontiera – tornò a Budapest, dove spadroneggiavano movimenti nazisti ed antisemiti, le cosiddette "Croci frecciate".

Gli ebrei venivano massacrati a sangue freddo sulle strade ungheresi e Erbstein, correndo rischi terribili, compiva viaggi clandestini per incontrare Novo – il Presidente del Torino - e seguire le sorti di quella che, nonostante tutto, era ancora la sua squadra. I due si consultavano in segreto anche per gli acquisti di giocatori che avrebbero fatto la storia del Grande Torino, le punte di diamante del gioco: Valentino Mazzola e Ezio Loik. Erbstein nonostante tutto si salvò, tornò ad allenare il Torino e, dopo ben cinque scudetti consecutivi, il 4 maggio 1949, morì nella tragedia di Superga. Era il Grande Torino, la squadra degli invincibili.

"L'allenatore errante" è un docufilm a cura di Pier Dario Marzi ed Emmanuel Pesi, in collaborazione con la Scuola Media di Camigliano (Capannori). All'iniziativa interverrà la figlia di Erbstein, Susanna Egri.

Questa iniziativa - in collaborazione con il Comune di Capannori, il Cineforum Ezechiele e Lucca United - si svolge nell'ambito del più ampio ciclo di eventi promossi da Provincia di Lucca, Comune di Lucca ed Istituto Storico della Resistenza in occasione del Giorno della Memoria 2018.

