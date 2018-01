Cultura e spettacolo



Il Coro Nova Harmonia per la casa circondariale S.Giorgio e la casa S.Francesco: un successo di partecipazione e condivisione

lunedì, 15 gennaio 2018, 22:16

Il Concerto d’inverno per il nuovo anno organizzato da ALAP e Caritas Diocesana presso il Salone Arcivescovile, domenica 14 gennaio con l’Insieme Vocale Nova Harmonia è stato un grande successo per la partecipazione di pubblico e di associazioni che hanno davvero riempito tutto il grandissimo salone arcivescovile e con tanta partecipazione sostenuto i vocalist dell’insieme vocale diretto da più di 12 anni da Paola Vincenti e accompagnato al piano da Giorgio Casini.

Presenti in sale molti volontari lucchesi di varie associazioni di grande impegno solidaristico e culturale:

In primis i rappresentanti dell’associazione Gruppo Volontari Carcere e Casa S.Francesco, fortemente impegnata da anni nelle attività di riabilitazione rivolte a tutti quei soggetti detenuti ed ex detenuti che stanno con fatica cercando un reinserimento sociale, senza trascurare l’assistenza per le loro famiglie in difficoltà.

Foltissimo gruppo in sala quello del GVAI (Gruppo volontari assistenza immigrati), che ha partecipato anche alla rappresentazione musicale inserendosi nel coro, come molti altri del pubblico, nel gran finale con “We Are The World”, la canzone-simbolo della solidarietà internazionale di USA for Africa dal 1985.

Molte altre le associazioni con i loro Presidenti presenti: Auser, Avo, Avulss, Amici del Cuore, Società Medico Chirurgica Lucchese, Università 50 e più, Archimede, Andare Oltre si Può, Casa dei Diritti dei Bambini, e che si sono unite al coro in un forte momento di condivisione, attraverso calorosissime ovazioni e forte partecipazione, apprezzando moltissimo il variegato programma del concerto.

Nova Harmonia si distingue da altri cori offrendo al pubblico brani musicali di grande suggestione, con un repertorio che oscilla tra il sacro, il classico, l’operistico e quello tradizionale, ma anche proponendo brani legati alla musica di grandi autori contemporanei che, come TrovaJoli e Morricone, hanno composto per il cinema ed il teatro, ed esibendosi piu’ volte per scopi benefici in ospedali e RSA, luoghi meno consueti per un coro.

L’evento è stato sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e i fondi raccolti saranno devoluti alle attività delle associazioni impegnate nel settore del recupero dei detenuti ed ex detenuti per il loro reinserimento e riabilitazione sociale.

Al termine del concerto la Caritas diocesana ha offerto a tutti un buffet augurale per il nuovo anno.

Gli organizzatori intendono ringraziare tutti i partecipanti e le Associazioni che ieri hanno presenziato e tutti i coristi di Nova Harmonia, unitamente alla Direttrice Paola Vincenti e al pianista Giorgio Casini.