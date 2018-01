Cultura e spettacolo



Il Genio in Opera, due documentari per due anniversari michelangioleschi

martedì, 16 gennaio 2018, 09:40

Il ciclo di documentari Il genio in opera presenta alcuni dei principali protagonisti dell’arte occidentale ed è realizzato, in un’ottica di sinergia per la promozione territoriale dell’arte e della cultura, dalla Fondazione Ragghianti in collaborazione con l’Opera del Duomo - Centro di Arte e Cultura e con Lucca Film Festival - Europa Cinema, con il sostegno di Artemachina.

Nel solco tracciato da Carlo Ludovico Ragghianti, teorico e pioniere dell’utilizzo del mezzo audiovisivo come strumento per illustrare l’opera d’arte e il processo creativo che la genera, Il genio in opera raccoglie una serie di documentari di alta qualità, alla cui realizzazione hanno contribuito storici dell’arte internazionali e prestigiose istituzioni museali e di ricerca.

Nel secondo appuntamento della rassegna, in programma giovedì 18 gennaio alle ore 18 nel Salone dell’Arcivescovato (in piazzale Arrigoni a Lucca), è celebrato il 500° anniversario (19 gennaio 1518) della firma del contratto da parte di Michelangelo per la realizzazione della facciata della basilica di San Lorenzo a Firenze, che lo vedrà in seguito impegnato nella Sagrestia Nuova; allo stesso tempo si festeggia anche il 510° anniversario dell’inizio degli affreschi della volta della Cappella Sistina. Proprio a queste due opere ciclopiche realizzate dal Buonarroti sono dedicati i documentari presentati nella Sala del Vescovato giovedì alle ore 18.

Il primo documentario, della durata di 33 minuti, illustra nei suoi risvolti storico-artistici e tecnici la storia della Cappella Sistina, fatta erigere da papa Sisto IV Della Rovere nel 1475, affrescata nella volta da Michelangelo a partire dal 1508 (e la parete di fondo con il Giudizio universale nel 1535) su commissione di Giulio II (nipote di Sisto IV). È una grande biblia pauperum, un trattato di teologia visiva, com’è stata definita, che vede il monumentale affresco dipinto da Michelangelo circondato da opere di altri grandi artisti sulle pareti, da Perugino a Ghirlandaio, da Signorelli a Piero di Cosimo.

Il secondo documentario, della durata di 25 minuti, è dedicato alla cosiddetta Sagrestia Nuova in San Lorenzo a Firenze (“nuova” per contrapporsi alla precedente realizzata da Brunelleschi e Masaccio), su cui il Buonarroti ebbe modo di dimostrare le proprie capacità di architetto e scultore, come illustra lo storico dell’arte ed ex direttore dei Musei Vaticani Antonio Paolucci, guida d’eccezione in entrambi i filmati. Michelangelo fu raggiunto dalla notizia dell’incarico mentre soggiornava fra Carrara e Pietrasanta per scegliere i marmi necessari per realizzare la tomba di Giulio II.

Commissionato da Leone X, attraverso un concorso cui partecipano anche Giuliano da Sangallo, Raffaello, Andrea e Jacopo Sansovino, il progetto della facciata della basilica di San Lorenzo fu abbandonato da papa Clemente VII, che impegnò il Buonarroti nella realizzazione della Sagrestia Nuova, destinata a ospitare gli illustri defunti della famiglia Medici, i due “duchi” e due “magnifici”. Le fonti d’ispirazione, la progettazione e la lavorazione, i conflitti con la committenza, i ripensamenti e l’iconografia sono spiegati nel documentario dalle parole di Paolucci.

Monet e Toulouse-Lautrec saranno i protagonisti della proiezione che si terrà, sempre nel Salone dell’Arcivescovato, sabato 3 febbraio alle ore 17:30. Il ciclo continuerà nello stesso luogo alla stessa ora con Van Gogh e Gauguin il 10 febbraio, per concludersi con i “moderni” Matisse e Picasso il 17 febbraio nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” della Fondazione Ragghianti.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Programma delle proiezioni:

Fondazione Ragghianti, sabato 13 gennaio 2018, ore 17:30

Visioni fra pittura e letteratura

Raffaello Sanzio. “Ritraendo Baldassar Castiglione” (30 minuti)

Tiziano. Il concerto campestre (30 minuti)

Salone dell’Arcivescovato, giovedì 18 gennaio 2018, ore 18

Michelangelo: il genio e lo spazio sacro

Michelangelo. La Cappella Sistina (33 minuti)

Michelangelo. La Sagrestia Nuova in San Lorenzo a Firenze (25 minuti)

Salone dell’Arcivescovato, sabato 3 febbraio 2018, ore 17:30

La realtà fra impressione e immaginazione

Claude Monet. Le ninfee (30 minuti)

Henri Toulouse-Lautrec. La baracca della Goulue (30 minuti)

Salone dell’Arcivescovato, sabato 10 febbraio 2018, ore 17:30

In fuga alla ricerca di nuove forme creative

Vincent Van Gogh. Una camera ad Arles (30 minuti)

Paul Gauguin. Arearea (30 minuti)

FONDAZIONE RAGGHIANTI, sabato 17 febbraio 2018, ore 17:30

I Moderni. Fra tradizione e innovazione

Pablo Picasso. Crocifissione (30 minuti)

Henri Matisse. La tristezza del re (30 minuti)