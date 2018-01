Cultura e spettacolo



Il Quartetto Nous e Giampaolo Bandini in concerto al Boccherini

sabato, 27 gennaio 2018, 11:02

Dopo le percussioni e il pianoforte, è la volta degli archi e della chitarra. Protagonisti del terzo concerto della stagione cameristica dell'Associazione Musicale Lucchese sono infatti l'elegantissimo Quartetto Noûs e il chitarrista Giampaolo Bandini, che saliranno sul palco dell'auditorium dell'ISSM “Boccherini” domani, domenica 28 gennaio, alle ore 17. Il concerto apre gli appuntamenti del “Settecento musicale a Lucca” e propone musica di Boccherini, Beethoven e Ravel.

Di Boccherini ascolteremo il Quintetto n. 1 in re minore per chitarra e archi G.445, composizione dal carattere spensierato e dalla fresca inventiva. Il brano fa parte di una serie di quintetti, originariamente composti per organici diversi, che Boccherini trascrive affidandoli a una formazione strumentale piuttosto insolita: al quartetto d'archi classico, formato da due violini, viola e violoncello, il compositore aggiunge infatti la chitarra. Sarà poi la volta di Ludwig van Beethoven con il Quartetto per archi n. 4 in do minore op. 18 n. 4. Dopo l'intervallo, un capolavoro assoluto della musica di tutti i tempi: il Quartetto per archi in fa maggiore di Maurice Ravel.

Il concerto verrà introdotto da Marco Mangani, musicologo e vice presidente del Centro Studi Boccherini.

Il Quartetto Noûs, formato da quattro musicisti italiani, nasce nel 2011 all’interno del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Vincitore di premi in concorsi internazionali, nel 2014 ha ricevuto la menzione d’onore nell’ambito del “Sony Classical Talent Scout” di Madesimo e nel 2015 si è aggiudicato il Premio “Piero Farulli” come migliore formazione cameristica emergente dell’anno nell’ambito del XXXIV Premio “Franco Abbiati”, il più prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana.

Giampaolo Bandini, docente di chitarra all'Istituto Superiore di Studi Musicali “Boccherini”, è considerato tra i migliori chitarristi italiani sulla scena internazionale ed è stato componente dell’unico duo di chitarre riuscito a entrare nell’albo d’oro dei più prestigiosi concorsi nazionali e internazionali di musica da camera esibendosi regolarmente come solista, in formazioni da camera e con orchestra nei cartelloni dei più importanti Festival di tutto il mondo.

Il costo del biglietto è 12 euro (ridotto 10 euro). I ragazzi fino a 14 anni entrano gratis. Si consiglia di recarsi all’auditorium almeno 30 minuti prima dell’inizio del concerto.