Istruzione: scade il 7 febbraio il bando riservato alle famiglie con Isee fino a 20 mila euro

venerdì, 26 gennaio 2018, 10:47

C'è tempo fino al prossimo 7 febbraio per chiedere i contributi, messi a disposizione dalla Provincia grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, destinati alle famiglie con Isee fino a 20mila euro, per sostenere le spese di acquisto di materiale scolastico (libri e materiale didattico vario) degli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado che non hanno beneficiato dei fondi statali e regionali del cosiddetto "Pacchetto scuola 2017-2018".

Per supportare le necessità di questi nuclei familiari e garantire comunque il diritto allo studio dei ragazzi in età scolare, i due enti hanno suddiviso il contributo in due parti. La prima, di 30mila euro, sarà destinata alle scuole superiori di primo e secondo grado per il progettoBanca del Libro che prevede il comodato gratuito dei testi scolastici anche per accrescere il numero dei fruitori ed incrementare così i libri destinati a ciascuno degli studenti beneficiari.

La seconda (70mila euro), ossia quella relativa al bando pubblico, sarà a sostegno delle famiglie con Isee fino a 20mila euro, per sostenere le spese di acquisto di materiale scolastico (libri e materiale didattico vario) degli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado che non hanno beneficiato dei fondi statali e regionali del cosiddetto "Pacchetto scuola 2017-2018".

Come nelle precedenti edizioni del bando l'importo del beneficio è diversificato sulla base dell'ordine e del grado della scuola e, per consentire l'erogazione dell'incentivo ad un numero maggiore di famiglie, sono stati stabili importi differenziati a seconda del valore Isee: il 100% del contributo per la fascia fino a 9mila euro; il 90% da 9mila a 15mila; l'80% da 15mila a 18mila e il 70% per la fascia Isee compresa tra i 18mila e i 20mila euro.

Gli interessati possono partecipare scaricando la domanda di richiesta dal sito della Provincia di Lucca (www.provincia.lucca.it ) sia nella sezione "atti e documenti" - "avvisi bandi e gare" che nella sezione "funzioni e aree tematiche" - "rete scolastica provinciale" dove sono consultabili anche tutte le modalità di presentazione. Il termine ultimo è fissato alle ore 13 del 7 febbraio 2018. Le domande possono essere presentate a mano all'Ufficio protocollo della Provincia, o tramite posta cartacea, oppure via posta certificata all'indirizzoprovincia.lucca@postacert.toscana.it .

Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi generali, politiche educative e rete scolastica della Provincia: tel.0583/417313, 417728 e-mailmara.marchetti@provincia.lucca.it