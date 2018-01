Cultura e spettacolo



“La nostra Francigena”: incontro pubblico a Palazzo Ducale

martedì, 16 gennaio 2018, 13:08

Dopo gli appuntamenti di Fucecchio, Pontremoli e Siena, venerdì prossimo (19 gennaio) “La nostra Francigena. Territori protagonisti del tempo delle scelte” sbarcherà anche a Lucca, a palazzo Ducale.

L'iniziativa fa parte di un ciclo di incontri promossi dalla Regione Toscana sul territorio con lo scopo di condividere i punti qualificanti e le scelte strategiche per la definizione del prodotto turistico omogeneo della via Francigena. Lucca infatti, in base alla convenzione firmata a Firenze lo scorso 26 luglio tra i 39 Comuni interessati alla creazione del primo prodotto turistico omogeneo "Via Francigena toscana", insieme a Fucecchio per l'aggregazione Centro Sud, Pontremoli per la Nord e Siena per quella Sud, è Comune capofila dell'aggregazione Centro Nord, della quale fanno parte i Comuni di Seravezza, Pietrasanta, Camaiore, Massarosa, Capannori, Porcari, Montecarlo, Altopascio e Ponte Buggianese.

Il programma dell'incontro seminariale “La nostra Francigena” di venerdì prevede dalle 9.00 fino alle 11.00 lo svolgimento di tre tavoli monotematici dedicati il primo all'ospitalità e rivolto a gestori di ostelli, imprese turistiche, ospitalità povera ed ecclesiastica, ai Comuni dell'aggregazione, alle pro-loco; il secondo tavolo è dedicato alla manutenzione dei tracciati, dove sono invitati a partecipare gli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, le associazioni di volontariato e gli altri operatori che si occupano del mantenimento della percorribilità dei tracciati. Il terzo tavolo monotematico infine è dedicato alla promozione e alla comunicazione del prodotto turistico vede coinvolti l’Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, la Fondazione Sistema Toscana, gli Uffici turistici dei Comuni dell’Aggregazione, Associazioni delle imprese turistiche territoriali, Associazioni religiose che operano sulla Francigena.

I risultati del lavoro fatto nei tre tavoli monotematici saranno illustrati a partire dalle 11.00 nella sessione plenaria dell'incontro (nella sala Tobino di palazzo Ducale) da Stefano Romagnoli- dirigente del servizio legislazione turismo, commercio, itinerari turistici della Regione Toscana.

Alle seduta plenaria porterà i saluti istituzionali il sindaco del Comune di Lucca Alessandro Tambellini, mentre le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale delegato alla via Francigena, Francesco Guazzetti.

La partecipazione all'incontro è libera: si ricorda che la registrazione dei partecipanti avverrà a partire dalle 8.30 a palazzo Ducale.