L’Associazione Lucchesi nel mondo festeggia il 50° anniversario dalla fondazione

venerdì, 12 gennaio 2018, 14:10

Il giorno 12 gennaio, alle ore 12.30, presso la sala giunta di Palazzo Ducale, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del programma di iniziative per celebrare il cinquantesimo anniversario di attività dell’Associazione Lucchesi nel mondo.

Per l’occasione sono intervenuti la presidente dell'Associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria del Bianco, il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini, l’Assessore Ilaria Vietina per il Comune di Lucca, il consigliere delegato di Bagni di Lucca Maria Barsellotti, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Oriano Landucci.

Sono davvero tanti 50 anni di attività per valorizzare la storia dei Lucchesi nel mondo! La sede centrale fu infatti fondata, da privati cittadini ed enti, l’undici settembre del 1968, con l’intento di costruire un ponte ideale di collegamento tra la Lucchesia e le comunità di suoi conterranei all’estero.

A cinquanta anni di distanza da quel giorno, il ponte non è più “ideale”, ma ha dato vita ad un concreto rapporto tra la Lucchesia, le oltre settanta sedi all’estero e gli innumerevoli oriundi che vivono in ogni continente ed cui si sono andati ad aggiungere in questi ultimi anni i giovani coinvolti dalla nuova mobilità professionale.

L’anniversario sarà traguardo importante, che però l’Associazione considera una “tappa” nel suo cammino proponendosi infatti, nel futuro così come nel passato di rispondere alle necessità ed alle interpellanze vecchie e nuove delle nostre comunità all’estero, lavorando in sinergia con le Istituzioni locali anche nell’ottica dello sviluppo del territorio e della sua promozione nel mondo.

Per celebrare questa ricorrenza è stato elaborato un progetto d’insieme che vedrà il suo svolgimento durante tutto l’arco dell’anno 2018, avendo ovviamente il suo fulcro, come tradizione, nel mese di settembre.

Il programma di iniziative, che è ancora in fase di sviluppo pur avendo già molti appuntamenti definiti, è stato elaborato ricercando la collaborazione e la sinergia degli Enti del territorio e dei maggiori soggetti che operano nel mondo della cultura e del sociale, per dare ad esso un ampio, respiro ed una diffusione su tutto il territorio provinciale.

Per la realizzazione dei molti appuntamenti sarà fondamentale il sostegno delle fondazione bancarie lucchesi, delle molte amministrazioni comunali che hanno già dato al momento la loro disponibilità su specifici eventi e di ditte ed aziende lucchesi che hanno raccolto l’invito dell’associazione ad offrire un loro contributo per gli eventi del 2018.

E’ questo un segno dell’interesse e della vicinanza del territorio e delle sue istituzioni a quella Lucca fuori di Lucca che molto ha significato nel passato per la ripresa della Lucchesia nei momenti di maggiore crisi (con rimesse e sostegni concreti alle famiglie ed alle comunità) e che continua a rappresentare una valenza non solo economica ma anche di concreto sostegno alla promozione ed allo sviluppo turistico e culturale delle nostre eccellenze.

Al momento, ma sono già in fase di definizione ulteriori collaborazioni ed appuntamenti, sono coinvolti nelle celebrazioni del 50° anniversario, oltre ai presenti alla conferenza stampa, i Comuni di Altopascio, Barga, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Montecarlo, Pescaglia (trta l’altro comune in cuu ha sede il Museo Pucciniano di proprietà della Lucchesi nel Mondo) Porcari, Seravezza, Viareggio, l’Associazione musicale Lucchese, Fondazione Pascoli, Lucca Crea – Lucca Comics and Games, Maria Pacini Fazzi editore, Animando, Zona Franca.

Una particolare nota per le attività del settembre che si apriranno con l’inaugurazione della Mostra dei Gelatai nel Mondo (curata scientificamente dal dott. Bruno Micheletti, che presente alla conferenza stampa ha offerto alcuni cenni rispetto all’esposizione), alcuni eventi realizzati in sinergia con la Fondazione Carnevale, il concerto pucciniano in collaborazione con il Teatro del Giglio, la cerimonia celebrativa dell’anniversario che si svolgerà il 15 settembre.

A questi eventi che si svolgeranno in Lucchesia, si affiancheranno anche alcune attività all’estero che coniugheranno la promozione del territorio con l’incontro con le comunità di lucchesi residenti all’estero.

