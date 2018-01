Cultura e spettacolo



ll Soroptimist Club di Lucca bandisce una borsa di studio

sabato, 13 gennaio 2018, 09:46

ll Soroptimist Club di Lucca bandisce una borsa di studio per l’ammissione e partecipazione di una giovane lucchese laureata al Corso di formazione in “Essere Leader al femminile – costruisci la tua leadership con noi”realizzato d’intesa con la Bocconi di Milanoe proposto dal Soroptimist International. Il bando si rivolge a giovani laureate, età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29mo anno di età alla data del 24 Marzo 2018), in possesso di Laurea magistrale o specialistica residenti o domiciliate nella Provincia di Lucca, ad accezione di Viareggio - Versilia. è richiesta la conoscenza della lingua inglese. La sede del Corso è presso la SDA Bocconi di Milano, in via F. Bocconi 8 - 20136 Milano.

Il corso si articola in tre giornate di formazione realizzate in due cicli rispettivamente nei periodi:

- 28 febbraio pomeriggio, martedì 1 e 2 marzo 2018 intera giornata;

- 21 marzo pomeriggio, martedì 22 e 23 marzo 2018 intera giornata;

L’ammissione alla selezione è subordinata alla presentazione di una domanda di partecipazione redatta su apposito modulo scaricabile sul sito www.soroptimist.it – sezione bandi, che, debitamente compilato, dovrà essere inviato entro il 19 gennaio 2018alla Presidente del Soroptimist Club di Lucca, Filippini Petroni Renzina, all’indirizzo lucca@soroptimist.it

Dopo un colloquio con le candidate, la commissione compilerà, entro il 1° di febbraio 2018, una graduatoria dalla quale risultino la vincitrice e le altre candidate idonee, che nell’ordine di graduatoria, potranno subentrare alla vincitrice nel caso di rinuncia.

Alla candidata selezionata è consentito indicare la preferenza per uno dei due periodi. Tale indicazione non è comunque in nessun modo vincolante ed impegnativa per il Soroptimist International d’Italia.

Maggiori informazioni potranno essere reperite sul sito del Soroptimist International.