Cultura e spettacolo



Lucca in onda su "Paese che vai"

venerdì, 5 gennaio 2018, 10:37

"Paesi che vai" in onda domenica 7 gennaio, dalle 9:40 alle 10:30, con Livio Leonardi che sarà in un comune di circa 84 mila abitanti, Lucca, una delle province della regione Toscana.

Il nome della città lo troviamo citato in una lettera che Cicerone scrive nel 46 a.C. a Bruto governatore della Gallia. Nata come insediamento ligure secondo alcuni storici, nel VI secolo diviene la capitale del ducato longobardo della Tuscia per poi svilupparsi nel XII secolo come Comune e poi Repubblica.



Come narra il conduttore, Lucca è un vero scrigno d’arte, conosciuta anche come “La città dalle 100 chiese” per gli innumerevoli luoghi sacri che si trovano sia all’interno del centro storico che fuori.

È nota, tra l'altro, per aver dato i natali al celeberrimo compositore: Giacomo Puccini! Di cui il Conduttore seguirà le tracce.

Livio Leonardi incontrerà inoltre un Tenore italiano famoso nel Mondo: Andrea Bocelli e la sua famiglia nella casa natale di Laiatico.

Scopriremo infine una gustosa specialità del territorio e la pittoresca natura della Garfagnana.