Cultura e spettacolo



LUM Artist Talk : primo ospite il lucchese Marcantonio Lunardi

lunedì, 29 gennaio 2018, 12:23

LUM Artist Talk ​è una rara occasione di incontro con Artisti affermati nel loro campo.



Con questo tipo di evento ​Spazio LUM ​desidera raccontare la genesi e il percorso di crescita di un artista attraverso un dialogo che si colloca a metà tra intervista e lezione.

A raccontarsi nel primo talk sarà Marcantonio Lunardi​, artista lucchese tra i più importanti autori della videoarte italiana. Avremo la possibilità di sbirciare le modalità di creazione della sua opera, seguendo i passaggi che intercorrono tra la ricerca dell'idea e il successivo sviluppo di questa.

Particolarmente attento nel suo stile ad indagare i punti di contatto tra videoarte e cinematografia, Marcantonio Lunardi condividerà con il pubblico il suo bagaglio di esperienze e di interessi personali, disegnando un vero e proprio paesaggio onirico "d'artista", animato da opere di artisti di riferimento, riflessioni culturali e sociali che tutte insieme contribuiscono a dar vita ad uno dei momenti fondamentali del processo creativo: L'ispirazione.

Spinto anche, da riflessioni sull'importanza del lavoro in analogico per un artista digitale, il nostro videoartista si preoccuperà di delineare quello che è il sentiero che, a partire dall'idea, permette di dare all'arte forma concreta e fruibilità, passando attraverso la scrittura, il disegno, la ricerca di location e persone per poi giungere alla ripresa, al montaggio e alla fase di post produzione e concludere, infine, con la diffusione al pubblico.