Cultura e spettacolo



Marco Brinzi al compleanno del Circolo del Cinema

mercoledì, 17 gennaio 2018, 09:37

Il Circolo del Cinema di Lucca festeggia i 70 anni nelle due sedi storiche di proiezione, giovedì al Cinema Centrale e lunedì a San Micheletto.

Giovedì 18 gennaio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato l’ultimo film dei Fratelli Taviani, Una Questione Privata. Una follia d’amore coglie Milton, studente partigiano, quando scopre che forse fra lei e il suo migliore amico, anche lui combattente, potrebbe essere nata una storia d‘amore… Paolo e Vittorio Taviani affrontano uno dei “testi sacri” della letteratura italiana Una questione privata di Beppe Fenoglio, con uno stile poetico ed il piglio impeccabile, che deriva loro da una lunga militanza cinematografica e da una conoscenza profonda della lotta partigiana. Sarà presente in sala Marco Brinzi, attore lucchese del cast e ospite d’onore che condividerà una sua testimonianza con gli spettatori al termine del film in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni del Circolo. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 22 gennaio dalle ore 21.00 al Complesso di San Micheletto si terranno i festeggiamenti per i 70 anni del Circolo con un brindisi e il taglio della torta, a seguire (ore 21.30) si terrà il secondo appuntamento con i film che hanno fatto la storia del Circolo del Cinema. Il film presentato sarà Il Monello scritto, prodotto, diretto e interpretato da Charlie Chaplin. Suo primo lungometraggio, fu un grande successo d'epoca che mantiene tuttora inalterato il suo valore artistico, tanto da essere ritenuto uno dei massimi capolavori del cinema di Chaplin. L’ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.