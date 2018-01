Cultura e spettacolo



Nitro allo Sky Stone presenta il nuovo disco ‘No Comment’

sabato, 13 gennaio 2018, 10:29

Si chiama ‘No Comment’ ed è il nuovo disco – uscito il 12 gennaio – di Nitro, che ha deciso di presentarlo a Lucca, allo Sky Stone & Songs in piazza Napoleone, dove sarà protagonista lunedì 15 gennaio, a partire dalle 18, di un instore.

Nitro è oramai di casa allo Sky Stone dove arriva per la quarta volta e, più in generale, a Lucca, avendo partecipato anche a Lucca Comics & Games 2016. Anche in questo caso, il rapper vicentino incontrerà i suoi fans per un autografo sul cd, una foto e, soprattutto, qualche chiacchiera con loro, per un confronto che Nitro cerca sempre con i suoi giovani fans.

‘No Comment’ arriva dopo il successo di ‘Suicidol’ – certificato disco d’oro da Fimi – e contiene 13 brani completamente nuovi: nove di questi sono stati prodotti da Low Kidd, mentre gli altri vedono alla produzione musicale Salmo, Slait, Zef, Tha Supreme e Denny The Cool. La produzione del disco, invece, è stata affidata alle sicure mani di 333 Mob, al secolo Ignazio Pisano e Lorenzo Spinosa. Come sempre, oltre alla versione standard, c’è una versione ‘deluxe’ con la t-shirt.

Ad anticipare l’uscita del disco è arrivato il video ‘Buio Omega’, che ne ha svelato sia il titolo, sia la data di uscita e che su Youtube è subito balzato in cima alle tendenze, con poco meno di un milione e mezzo di visualizzazioni.

Nell’album sono ospiti gli altri rapper della Machete Empire Records: da Salmo a Madman; da Dani Faiv a Lazza e ‘No Comment’ si sta già attestando come uno delle uscite più importanti del 2018 nella vivace scena hip hop italiana.

Per informazioni: www.skystoneandsong.it