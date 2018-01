Il Cristo di Matteo Civitali esposto a Villa Guinigi

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 26 gennaio 2018, 14:56

Tutto pronto per la terza edizione della rassegna "Il settecento musicale a Lucca", con oltre 40 eventi tra gennaio e dicembre dedicati alla musica lucchese del XVIII secolo

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:49

Inaugura domenica 28 gennaio, alle 18 una mostra collettiva di due giovani artiste Francesca Franconeri ed Elisa Tamburrini che si mettono a disposizione del pubblico, gratuitamente anche per alcuni interessanti laboratori di arte

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:03

Ernö Egri Erbstein per molti è un nome forse poco conosciuto, ma per la storia del nostro Paese e della nostra città rappresenta molto. All'allenatore ungherese di origine ebrea che riuscì a portare la Lucchese calcio negli Anni '30 dalla serie C alle serie A è dedicata la proiezione di...

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:00

Sabato 27 gennaio 2018 proseguirà con il secondo appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte...

venerdì, 26 gennaio 2018, 10:47

C'è tempo fino al prossimo 7 febbraio per chiedere i contributi, messi a disposizione dalla Provincia grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, destinati alle famiglie con Isee fino a 20mila euro, per sostenere le spese di acquisto di materiale scolastico (libri e materiale didattico vario) degli alunni che...

venerdì, 26 gennaio 2018, 10:24

E’ un grande avvenimento che un Circolo del Cinema sia riuscito a rimanere vitale per tutti questi anni, attraversando una storia piena di crisi e di svolte anche culturali, riuscendo a non interrompere neppure un anno la sua attività e nello stesso tempo consentendo alla società lucchese di poter vedere...