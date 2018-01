Nuovo appuntamento con i laboratori per le famiglie al Puccini Museum

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 9 gennaio 2018, 16:27

“Today could be your #CareerDay”, con questo slogan Fondazione Campus ha lanciato oggi una sessione straordinaria di colloqui conoscitivi per mettere in contatto i suoi studenti con 20 aziende leader nel settore dell’ospitalità

martedì, 9 gennaio 2018, 11:49

La Fondazione Ragghianti propone un nuovo ciclo di proiezioni sull'arte. Grazie alla collaborazione con l'Opera del Duomo - Centro di Arte e Cultura e Lucca Film Festival - Europa Cinema, con il sostegno di Artemachina, a partire da sabato 13 gennaio 2018 prende il via la rassegna "Il genio in...

martedì, 9 gennaio 2018, 08:56

La stagione del Circolo del Cinemaapre il 2018 con il ciclo "70 Anni di Cinema" per festeggiare il settantesimo compleanno del Circolo del Cinema di Lucca. Dopo 70 anni il Circolo del Cinema festeggia questo compleanno con due cicli e un libro, che si incentra soprattutto sui 20 anni che...

lunedì, 8 gennaio 2018, 16:27

Il tema di quest'anno, sviluppato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia, è la meccanica. La sfida al giocattolo più originale è riservata alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie e ha lo scopo di far costruire ai bambini, partendo da un kit di materiale uguale per tutti,...

lunedì, 8 gennaio 2018, 14:48

Con la fine del 2017 si concludono i "primi 20 anni" di attività de La Cattiva Compagnia: che ha visto oltre 30 allestimenti, spaziando dai generi arcaico–popolari, alla drammaturgia "absurdista", e già guarda al 2018 con la nuova edizione per la quarta della rassegna "Lucca Teatro Festival – Che cosa...

lunedì, 8 gennaio 2018, 09:44

Chiara Parenti apre la rassegna dedicata alle giovani scrittrici lucchesi. Prende il via questo sabato (13 gennaio) alle 17,30nell'auditorium della Biblioteca Civica Agorà "Giovani scrittrici lucchesi sull'onda del cambiamento", la rassegna organizzata dall'Associazione Amici dell'Agorà, insieme alla Biblioteca civica e all'Associazione "Cinquanta e più"