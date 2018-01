Cultura e spettacolo



OneXhibition: una collettiva di Francesca Franconeri ed Elisa Tamburrini

lunedì, 22 gennaio 2018, 14:27

Prende il via domenica 28 gennaio, alle 18 una mostra collettiva di due giovani artiste Francesca Franconeri ed Elisa Tamburrini che si mettono a disposizione del pubblico, gratuitamente anche per alcuni interessanti laboratori di arte.

Si chiama OneXhibition l'esposizione “a quattromani” che si terrà al Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino, 7, realizzata in collaborazione con la Fondazione Lucca Sviluppo.

Francesca Franconeri, classe 1984, dopo la laurea inizia a dipingere frequentando dapprima il corso di pittura del maestro Bertozzi e, successivamente i corsi di Jeanne Isabelle Corniere, pittrice e insegnante attiva a Firenze. Nel 2013 si diploma all’Accademia di Belle Arti in pittura e dopo aver collaborato come operatrice didattica con il museo di Arte Contemporanea di Monsummano Terme, si dedica all’insegnamento nella scuola media e, parallelamente, porta avanti il suo percorso artistico. “I miei disegni – racconta - rievocano il mondo fiabesco, le immagini, stilizzate, principalmente tondeggianti, sono racchiuse da una linea che definisce i contorni in modo netto e preciso”.

Nata invece nel 1985, Elisa Tamburrini, dopo il Liceo artistico statale di Lucca si laurea allo IED di Torino nella facoltà di Fashion and Textile Design. Lavora a Dublino per 18 mesi come modellista di abiti da sposa, designer di gioielli e aiuto designer nella commedia teatrale Little Gem per il Guna Nua Teatre; nello stesso periodo collabora con l'Italia per scenografie e costumi per la compagnia teatrale Nonlosappiamoancora. Rientrata in Italia, lavora e pratica l'artigianato lavorando pelle, rame e ferro, costruendo borse, cappelli e abiti; contemporaneamente studia intarsio nel legno, arti orafe in botteghe specializzate e segue il corso di tecniche grafico-pittoriche del professor Salotti. Ad oggi lavora sul territorio della provincia di Lucca e limitrofi come decoratrice affiancando il suo percorso d'arte al processo creativo.

Contemporaneamente alla mostra le due artiste saranno impegnate in due laboratori gratuiti.

Elisa Tamburrini insegnerà la sua arte in “Pareidolia: un viaggio nell’immaginifico”: il 3 e il 16 febbraio per adulti; il 9 febbraio per ragazzi dai 6 ai 16 anni. Francesca Franconeri con “Acquerello – i sogni in testa” il 10 febbraio per adulti e ragazzi. Ai laboratori possono partecipare un massimo di 15 persone, con iscrizone entro il 2 febbraio info tel. 0583/ 464062 oppure e-mail: SEGRETERIA@FONDAZIONEBMLUCCA.IT

L'esposizione resterà aperta e visitabile ad ingresso gratuito, fino al 18 febbraio,dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19.