Cultura e spettacolo



Orsenigo presenta il suo libro "Viaggio di nozze" a Lucca

domenica, 7 gennaio 2018, 10:20

Mercoledì 10 gennaio, alle 18, presso l'auditorium della Fondazione Banca del Monte in piazza S. Martino a Lucca, lo scrittore Vittorio Orsenigo presenterà il suo libro "Viaggio di nozze". L'incontro sarà organizzato dalla società lucchese dei lettori.

Di seguito una breve recensione del libro che sarà presentato da Mariapia Frigerio:

Vittorio Orsenigo, non più giovane, non pone un limite in alcun modo alla sua prolificità ed euforia nello scrivere. Si può aggiungere che è uno scrittore particolarmente eccentrico partendo dal nominare gli sposi con le lettere A e T (forse sono le iniziali dei loro nomi?) e in alcune parti del romanzo irreverente: es. a pag.74 scrive: "Chi vive con i cammelli, se da una parte ne apprezza resistenza, dedizione, dall'altra li disprezza per tanti altri versi. Li considera permalosi, testardi e protagonisti di una sessualità che dà umilianti lezioni a quella umana". Vittorio Orsenigo ci porta, già a pagina 14, all'argomento centrale del romanzo e scrive: "I due sposi arrivano nell'Hotel de la Reine di Ospedaletti, mezzo italiano, mezzo francese: il direttore di allora era francese,... Chi si presentava ora e per un attimo senza dar troppa importanza ai nuovi clienti era invece italiano,... aveva ordinato ai facchini di portare le valigie degli appena arrivati in camera. Si era poi congedato con un buonanotte che, secondo A, era troppo ricco di sfumature: loro erano appena sposati, lo si vedeva subito, forse, anzi sicuramente, non avrebbero chiuso occhio, dunque, dare la buonanotte a due esseri umani in quella condizione era abbastanza ridicolo. Educazione, garbo, d'accordo, ma, secondo A, il direttore, pur senza volerlo aveva passato il segno". E ancora a pagina 20 considera il viaggio di nozze in modo delicatamente eccentrico analizzandolo così: "Il viaggio di nozze non è un viaggio qualsiasi: di solito sposo e sposa fanno il possibile per alimentare a vicenda e con il massimo entusiasmo l'idea d'essere approssimativamente in Paradiso e che nel corso della loro vita in comune non ci sarà più qualcosa di simile". Ancora a proposito della parola che aggiunge al titolo, più in basso ed in scrittura minore, "e sedazione" scrive prima a pag.58: "Ci sono stati nel loro viaggio di nozze alcuni prevedibili incanti mescolati a repentine anestesie e sedazioni assai comuni nella vita di ogni giorno". Poi a pag.69: "Alla cerimonia che dà luogo a un primo, inconsapevole archivio della reciproca attrazione, nel giro di poche ore si sostituisce in automatico altro e più vasto archivio che del precedente ha toni più calmi, per l'appunto sedati, ma non certo di poco conto". Ad ogni buon conto si può dire che Vittorio Orsenigo nel romanzo "Viaggio di nozze" (lasciando da parte –e sedazione- già trattata sopra) si ostina a parlare di tutto mescolando naturalezza e cinismo su: erotismo, sensualità, sessualità, vaccini, documentari naturalistici, frasi fatte, perdita di memoria, morte, ecc.