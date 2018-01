Cultura e spettacolo



Presentazione del volume "Ricette di integrazione" a Palazzo Ducale

mercoledì, 31 gennaio 2018, 10:30

Inserita all'interno della programmazione collaterale alla Mostra “Immaginar di tavole Imbandite” curata dall'Architetto Mauro Lovi e allestita a Palazzo Ducale nella Galleria Ammannati (progetto promosso e patrocinato da Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Confesercenti Lucca, Vetrina Toscana), si terrà venerdì 2 febbraio alle ore 17,30 presso la Sala Tobino della Provincia di Lucca la presentazione del volume Ricette di integrazione a cura di Gemma Gianini, che ha coadiuvato il lavoro nato all'interno della VB (aa2016-2017) dell'Istituto Pertini. Ricette di integrazione è anche il titolo della Tavola allestita da Pacini Fazzi editore in collaborazione con il Wine bar Baccanale by Divinae di Via sant'Andrea che presenta in abbinamento il piatto “Divergenze” a sottolineare la forza della diversità e della mescolanza. Il volume edito da Pacini Fazzi nella Collana “I Mangiari” presenta il risultato di un'esperienza multietnica vissuta all'interno della classe e sfociata nella costruzione di un volume di ricette tipiche dei vari paesi, specchio delle divesse nazionalità dei ragazzi che hanno preso parte al progetto. Inserito nella collana “I Mangiari” il volume intende esprimere la ricerca di integrazione che passando attraverso la condivisione del cibo riesce a saldare fratture culturali profonde. Un'esperienza vissuta che è ststa patrocinata dal Club Unesco di Lucca che come scrive il Presidente Raffaelo Nardi, “offre al lettore commozioni e emozioni che nascono dai profumi, colori, sapori, odori di spezie provenienti da terre vicine e lontane ben condite con le storie di vita raccontate, quasi con piglio divulgativo, dagli studenti della multietnica classe 5 B dell’ISI Pertini di Lucca, afferente alla Rete delle Scuole associate all’UNESCO. Si tratta di un innovativo progetto di educazione all’integrazione culturale che attraverso la convivialità attua concretamente la Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali”

Partecipano alla presentazione la Dirigente dell'ITT Pertini, Daniela Venturi, la curatrice Gemma Giannini, il Presidente del Club Unesco di Lucca Raffaello Nardi e l'Assessore al Commercio e attività produttive Valentina Mercanti, la responsabile Confesercenti Lucca Valentina Cesaretti. Numerose le Associazioni e gli Enti che hanno preso appoggiato questa iniziativa in primis l'ISI Pertini e l'Ufficio Scolastico Provinciale, il Comune di Lucca, l'Associazione Equinozio, Il Villaggio del fanciullo, centro di cultura Università Cattolica di Lucca, Slow Food compitese, La scuolina Raggio di sole.