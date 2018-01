Proiezioni a Lucca dedicate ai maestri della storia dell'arte

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 11 gennaio 2018, 16:56

Lucca Net Festival nasce con l'idea di offrire un'opportunità di dibattito e di formazione per tutti coloro che hanno qualcosa da raccontare attraverso il web. Vuole essere un punto di incontro tra il pubblico e i personaggi che creano contenuti ed engagement attraverso internet

giovedì, 11 gennaio 2018, 11:47

Hanno iniziato il 2018 con una promettente trasferta in Svizzera alcuni studenti, ex allievi e docenti dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Quattro concerti in altrettante sale della Confederazione elvetica, inseriti nell’organico dell’Orchestra Cappella toscana Giovanni Bria

martedì, 9 gennaio 2018, 16:27

“Today could be your #CareerDay”, con questo slogan Fondazione Campus ha lanciato oggi una sessione straordinaria di colloqui conoscitivi per mettere in contatto i suoi studenti con 20 aziende leader nel settore dell’ospitalità

martedì, 9 gennaio 2018, 12:08

Al Puccini Museum – Casa natale di Giacomo Puccini domenica 14 gennaio si rinnova l’appuntamento dedicato alle famiglie con il laboratorio dedicato ai personaggi non protagonisti delle opere pucciniane

martedì, 9 gennaio 2018, 11:49

La Fondazione Ragghianti propone un nuovo ciclo di proiezioni sull'arte. Grazie alla collaborazione con l'Opera del Duomo - Centro di Arte e Cultura e Lucca Film Festival - Europa Cinema, con il sostegno di Artemachina, a partire da sabato 13 gennaio 2018 prende il via la rassegna "Il genio in...

martedì, 9 gennaio 2018, 08:56

La stagione del Circolo del Cinemaapre il 2018 con il ciclo "70 Anni di Cinema" per festeggiare il settantesimo compleanno del Circolo del Cinema di Lucca. Dopo 70 anni il Circolo del Cinema festeggia questo compleanno con due cicli e un libro, che si incentra soprattutto sui 20 anni che...