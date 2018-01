Cultura e spettacolo



Quarto festival “Il Toscanello” al teatro comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:00

Sabato 27 gennaio 2018 proseguirà con il secondo appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano. Alle 21:15 la Compagnia La Ribalta / Lucca metterà in scena “Giacomo Puccini, ultimo atto” di Ettore Brogi.

Lo spettacolo

“Giacomo Puccini, ultimo atto” liberamente ispirato al film tv “Puccini” di Giorgio Capitani, una strada questa dove il teatro fa da cornice alla prosa ed alla lirica entrambe nello stesso lavoro e dove la musica di Puccini le abbraccia, esaltando così le emozioni suscitate.

A lui, il nostro impegno dove lo facciamo rivivere sì, nelle sue debolezze di comune mortale, ma soprattutto nel genio e nella grandezza dell’artista.

“Ultimo atto” l’incompiuta Turandot come tale rimasta proprio per la scomparsa del Maestro, ma dove l’armonia e la bellezza dell’opera l’hanno resa comunque unica ed irripetibile.

Personaggi/interpreti

Giacomo Puccini / Sabatino Romagnoli

Giovane Giacomo Puccini / Marco Rossi

Elvira Bonturi / Laura Badiali

Giovane Elvira Bonturi / Michela Badiali

Narciso Gemignani / Rinaldo Mazzanti

Arturo Toscanini / Ferruccio Marchi

Liza Berman / Pamela Brogi

Giulio Ricordi / Loris Martiri

Luigi Illica / Renzo Lombardi

Giuseppe Giacosa / Giorgio Forli

Doria / Pamela Pinocci

Dama Nera / Letizia Martiri

Pignoratore / Giulio Bonugli

Governante / Marianita Bertoli

Primo Direttore / Giulio Bonugli

Secondo Direttore / Giuliano Brogi

Terzo Direttore / Rinaldo Mazzanti

Donne al Caffè / Gianna Del Corona - Mara Simonini - Marianita Bertoli

Uomo al Caffè / Pierpaolo Pucci

Cameriere / Diego Sbaragli

Musici / Lorenzo Pastore - Brian Del Checcolo - Leonardo Benedetti

Tenore / Paolo Adami

Soprano / Sara Rossi

Narratrice / Barbara Valentini

Tecnici Luci: Guido Giampieri, Luca Biagioni

Tecnici Audio: Andrea Simonini, Daniele Alpini

Tecnici di Scena: Alfredo Pinocci, Giorgio Pucci, Lorenzo Pastore, Ivo Porta, Diego Sbaragli

Costumi: Rinaldo Mazzanti

Scenografie: Ettore Brogi

Musiche: Marco Frisina

Regia di Ettore Brogi

Il prossimo appuntamento del IV Festival “Il ToscaNello”:

Sabato 3 febbraio 2018 - ore 21:15

Compagnia G.A.D. Città di Pistoia / Pistoia

“La Commedia di Candido” di Stefano Massini

Genere: commedia

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne organizzate dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.