Cultura e spettacolo



Tornano gli special event di Luccacinema

sabato, 6 gennaio 2018, 23:04

Sarà “La ruota delle meraviglie”, diretto dall’eclettico Woody Allen, a riaprire il ciclo di Special Event che caratterizza da sempre gli appuntamenti di grande successo della programmazione settimanale dei cinema cittadini. L’anno 2018 vedrà numerosi appuntamenti per poter finalmente vedere film che faticano a trovare una uscita in sala in città o rivedere film molto gettonati a prezzo eccezionalmente promozionale; seguiranno infatti nelle prossime settimane il musical “The greatest showman”, torneranno a prezzo particolare “Star wars: l’ultimo jedi” e “Assassinio sull’Orient Express” e molti altri ancora. Primo Special event, dunque, il film di Woody Allen al cinema Centrale da lunedì 8 a mercoledì 10 gennaio alle ore 21.00, con spettacolo pomeridiano nelle giornate di martedì e mercoledì alle ore 17.30.

In una alternanza continua, e a tratti poetica, di luci ed ombre magnificamente orchestrate dal premio oscar per la fotografia Vittorio Storaro, alla seconda collaborazione con Woody Allen, si racconta delle piccole vite di donne e uomini in un mondo in cui non c’è spazio per i sogni, un mondo popolare lontano da quello solitamente raccontato dal regista. Siamo negli anni cinquanta nel frenetico parco divertimenti di Coney Island. All’ombra della grande ruota delle meraviglie seguiamo le vicende di Ginny (Kate Winslet), un’ex attrice che ora lavora come cameriera ed è sposata ad Humpty, rozzo e alcolizzato manovratore di giostre. La sua vita, caratterizzata da continui mal di testa, un figlio piromane e il senso di colpa per aver tradito e perso il primo marito, viene sconvolta quando si innamora di Mickey (Justin Timberlake) aitante bagnino che sogna di diventare uno scrittore e che la risveglierà dalla sua malinconica insoddisfazione. L’arrivo di Caroline ( Juno Temple), figlia di Humpty in fuga dal pericoloso marito gangster, sconvolgerà però la ritrovata e passeggera felicità di Ginny e l’epilogo sarà drammatico per tutti i personaggi costretti a confrontarsi con l’immutabilità della loro condizione umana. Per maggiori info consultare il sito www.luccacinema.it