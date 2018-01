Una giornata di proiezioni al San Micheletto

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 30 gennaio 2018, 17:06

L'applicazione dell'Associazione Europea delle Vie Francigene è disponibile per iPhone e Android sugli store. Una versione con importanti novità per mettersi in cammino

lunedì, 29 gennaio 2018, 15:02

Tornano le attività di scambio fra le scuole di Lucca e dell'Eritrea con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca si prepara una nuova campagna

lunedì, 29 gennaio 2018, 12:23

A raccontarsi nel primo talk sarà Marcantonio Lunardi​, artista lucchese tra i più importanti autori della videoarte italiana. Avremo la possibilità di sbirciare le modalità di creazione della sua opera, seguendo i passaggi che intercorrono tra la ricerca dell'idea e il successivo sviluppo di questa

lunedì, 29 gennaio 2018, 09:47

La Fondazione Ragghianti, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, bandisce per il secondo anno consecutivo due borse di studio del valore di 10.000 euro ciascuna, finalizzate a percorsi di ricerca aventi per oggetto la personalità e l’opera di Carlo Ludovico Ragghianti

domenica, 28 gennaio 2018, 12:40

Martedì 30 gennaio, a partire dalle 15, allo Sky Stone & Songs sarà ospite Mr. Rain, rapper rivelazione di questo periodo, molto amato dalle giovanissime e dai giovanissimi, come dimostrano i numeri che hanno fatto i suoi video

sabato, 27 gennaio 2018, 11:15

L’iniziativa è organizzata dal Centro di cultura per lo sviluppo di Lucca dell’Università Cattolica, col patrocinio dell’Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara, ed è rivolta ad alunni e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado