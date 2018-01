Cultura e spettacolo



Una giornata di speed-interview alla Fondazione Campus

martedì, 9 gennaio 2018, 16:27

“Today could be your #CareerDay”, con questo slogan Fondazione Campus ha lanciato oggi una sessione straordinaria di colloqui conoscitivi per mettere in contatto i suoi studenti con 20 aziende leader nel settore dell’ospitalità.

La giornata, pensata come evento conclusivo della prima edizione di ITS HOMA - Istruzione Tecnica Superiore in Hospitality Management per le strutture ricettive -, si ispira al modello degli incontri speed – date: i responsabili delle 20 aziende selezionate tra hotel, villaggi turistici, agriturismi e resort di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale hanno incontrato in 20 diverse postazioni gli oltre 40 studenti partecipanti all’iniziativa per un’intervista di 5 minuti.

“Per gli studenti – afferma Simone Bigongiari, responsabile Career Service di Fondazione Campus – si tratta di un’opportunità preziosa per misurarsi con il mondo del lavoro, farsi conoscere, creare contatti e aprirsi a nuove opportunità professionali”.

“Per noi aziende – spiega Sabrina Chiarentin, responsabile risorse umane Hotel Grand Meliá Rome Villa Agrippina – questi incontri rappresentano l’occasione di scoprire più talenti in un solo giorno, ma ci consentono anche di trasmettere, al di là delle competenze tecniche, le attitudini necessarie per la professione. Si tratta di orientare studenti troppo spesso purtroppo disorientati, un modo per chiarire loro tutte le opportunità professionali in ambito hotellerie e favorire in questo modo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.