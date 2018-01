Cultura e spettacolo



Una loggia molto attiva nelle iniziative culturali e filantropiche: la loggia Burlamacchi

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:28

di barbara ghiselli

Il concerto, con ingresso ad offerta libera, che si terrà nell'auditorium dell'istituto superiore di studi musicali "Luigi Boccherini" il 6 gennaio alle 17, organizzato dall'associazione La Piramide per conto della loggia F. Burlamacchi n.1113 all'Oriente di Lucca è un'ulteriore riprova di quanto questa loggia sia attiva sul territorio lucchese nelle iniziative culturali e filantropiche.

Il concerto è finalizzato infatti a raccogliere fondi che saranno devoluti alla Fondazione Villaggio del Fanciullo di Lucca.

Nel 2017 la Loggia Burlamacchi ha sostenuto anche l'opera di formazione rivolta alle nuove generazioni, grazie ad una borsa di studio messa a disposizione di un nuovo iscritto all'istituto superiore di studi musicali "L.Boccherini". Lo scorso 30 settembre, inoltre, per celebrare la ricorrenza dei 300 anni dalla nascita della massoneria moderna, la loggia Francesco Burlamacchi ha dato un forte messaggio di trasparenza riguardo ad un ordine iniziatico plurisecolare che svolge le proprie attività alla luce del sole, aprendo le porte del tempio di Lucca al pubblico. Nell'occasione è stato permesso infatti a chiunque fosse interessato di visitare il tempio, dischiudendo in questo modo anche agli occhi dei non iniziati, gli ambienti riservati ai lavori rituali. Tutti passi significativi quindi per esternare sia il pensiero e la filosofia della massoneria sia la diffusione dei principi di libertà e tolleranza sia l'impegno di umana solidarietà.