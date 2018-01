Cultura e spettacolo



"Una scorpacciata di filastrocche" di Chiara Stefanelli al "Mercato ed ingegno in San Paolino"

venerdì, 5 gennaio 2018, 17:04

di barbara ghiselli

L'orso zingarello, Buffardello e Pappardello, il pirata mangiafrittata e l'orso birichinio sono solo alcuni dei personaggi usciti dalla fantasia di Chiara Stefanelli e raccolti nel libro"Una scorpacciata di filastrocche".

"Ho scritto queste filastrocche – spiega l'autrice lucchese – quando le mie figlie erano piccole, ho visto che gradivano i giochi di parole e ai personaggi inventati ho dato aspetti umani affinchè i racconti potessero anche insegnare qualcosa. Le storie per le mie figlie erano una sorta di 'favole della buonanotte' e così ho pensato che poteva essere carino raccoglierle in un libro per farle apprezzare anche da altri".

Il libro ha anche delle magnifiche illustrazioni eseguite dall'acquarellista naturalistico Lorenzo Dotti che è riuscito con bravura e spontaneità a dare un'immagine ai personaggi delle varie filastrocche.

Proprio per sottolineare l'importanza della letteratura per l'infanzia, specialmente pensata e realizzata in questo modo, il libro è stato presentato a novembre anche nella sala del consiglio comunale dal sindaco Alessandro Tambellini e dal presidente del consiglio Francesco Battistini.

Inoltre questo libro è stato stampato dalla tipografia Biagini quindi è anche un prodotto artigianale e basta sfogliarlo per accorgersi di che grande e bel lavoro è stato fatto.

E per acquistare il libro? Basta contattare la scrittrice alla pagina facebook omonima oppure è possibile trovarla il 5 gennaio e il 6 gennaio al "Mercato e ingegno in San Paolino".