A Lucca il festival della didattica digitale

martedì, 20 febbraio 2018, 14:22

Microsoft partecipa quest’anno in collaborazione con ACER alla terza edizione Festival della Didattica Digitale, evento organizzato da Fondazione Uibi e INDIRE in programma a Lucca dal 21 al 24 febbraio, per dare voce ai protagonisti di rilievo nazionale e internazionale impegnati a innovare l'apprendimento in chiave digitale, con l’obiettivo di offrire idee e testimonianze a docenti ed educatori italiani.

Microsoft in collaborazione con ACER avrà uno spazio dedicato dove sarà allestita una vera e propria classe digitale. I partecipanti potranno così conoscere le tecnologie più avanzate per la scuola e la didattica e partecipare a workshop formativi. In particolare saranno presenti:

Minecraft: Education Edition è una piattaforma di apprendimento che sviluppa creatività, collaborazione e problem-solving in un ambiente immersivo e coinvolgente dove l'unico limite è l’immaginazione. Questo ambiente aiuta a migliorare l'impegno degli studenti, la collaborazione, l'esplorazione creativa e permettere di avere risultati d'apprendimento tangibili. Sarà possibile scoprire la piattaforma Minecraft attraverso gli AcerTravelMate B118, notebook convertibili da 11,6 pollici caratterizzati dall’ottima portabilità ed utilizzabili in quattro diverse modalità per facilitare tutti gli aspetti della formazione in aula o in laboratorio. Un design robusto protegge gli Aspire B118 da urti accidentali, cadute e versamenti di liquidi. Inoltre, grazie all’active pen e al supporto a Windows Ink, gli studenti possono prendere appunti in modointuitivo, modificare i documenti di Microsoft Word, interagire con le applicazioni e disegnare.

Skype in the Classroom: piattaforma digitale che, facendo leva sullo strumento della videochiamata, è in grado di mettere in contatto esperti di tutto mondo con studenti e professori italiani abilitando nuove esperienze didattiche in ogni campo del sapere.Con una semplice connessione internet ed un account Skype, le classi possono infatti collegarsi in videoconferenza con un esperto italiano o intenrazionale per imparare, interagire e condividere contenuti e attività didattiche quali visite guidate virtuali di realtà lontane ma anche vere e proprie lezioni su specifici argomenti e tematiche collegate al mondo della tecnologia, vivendo un’esperienza di edutainment all’avanguardia.

Windows Inkstrumento che porta la scrittura nelle attività quotidiane digitali, consentendo di scrivere su un dispositivo esattamente come se si stesse scrivendo su un foglio di carta, potenziando quindi l’esperienza di insegnanti e studenti i quali – come dimostrato da numerosi studi - memorizzano i contenuti delle lezioni più facilmente scrivendo.

0.2Microsoft Teams – il nuovo strumento integrato in Office 365 che permette di creare una classe virtuale tra studenti e insegnanti con propri spazi di conversazione, archivio di file e pianificazione di lezioni e compiti a casa.

HoloLens, primo computer olografico al mondo, nato per abilitare scenari di realtà mista, consente di posizionare e visualizzare ologrammi nel mondo fisico, abilitando un nuovo modo di vedere la realtà. Capacità rese possibili dal sistema operativo Windows 10, la prima piattaforma che supporta l’elaborazione olografica con API che abilitano sguardi, gesti, espressione vocale e comprensione dell’ambiente proprio attraverso HoloLens. Grazie a questa sinergia, gli ologrammi visibili con Microsoft HoloLens inaugurano nuovi modi di comunicare, creare ed esplorare, sono estremamente vividi e possono essere plasmati e modificati in funzione dell’interazione con l’utente o con l’ambiente fisico in cui sono proiettati.

Learning Toolsbisogni educativi speciali su Windows 10 per garantire accessibilità e inclusione.

Office 365 Educationstrumenti a valore aggiunto per l’insegnamento e l’apprendimento che promuovono al contempo la collaborazione e la creatività.

La partecipazione al Festival della Didattica Digitale rientra nelle attività e iniziative in ambito Education che Microsoft sta portando avanti nel nostro Paese, volte a promuovere una cultura dell’innovazione e a contribuire all’ammodernamento del sistema scolastico e che ha visto, ad oggi, oltre 55.000 tra docenti e dirigenti scolastici coinvolti in percorsi formativi e di aggiornamento su tematiche relative all’integrazione delle nuove tecnologie nella didattica a Scuola e oltre 15.000 studenti in tutta Italia partecipare a incontri, laboratori e workshop per promuovere competenze digitali e un uso consapevole e critico delle tecnologie.

“Il 65% degli studenti di oggi svolgerà in futuro una professione che ancora non esiste e che richiede nuove competenze.” Ha spiegato Francesco del Sole, Responsabile Settore Education Microsoft Italia . “Diventa quindi fondamentale aiutare i più giovani a sviluppare quelle competenze digitali che sono sempre più richieste dal mercato globale. Per farlo, occorre partire dalla didattica a scuola. Siamo qui al festival della Didattica Digitale insieme ad Acer proprio per questo: con la nostra esperienza e la nostra tecnologia avanzata, vogliamo dare un aiuto concreto agli insegnanti italiani affinchè possano sperimentare nuovi modelli e strumenti per l’insegnamento e l’apprendimento.”

Riccardo Tavola, Responsabile Mercato Education Acer Italy, afferma, “Il Festival della Didattica è solo una delle tappe che dimostra il costante coinvolgimento di Acer nel mondo della scuola con l’obiettivo di mostrare soluzioni complete e di stabilire con l’ambiente scolastico un dialogo costruttivo per capirne sempre meglio le esigenze. Gli scenari educativi stanno cambiando e, con essi anche i ruoli. Gli studenti sono oggi produttori di contenuti, non sono più passivi consumatori. Acer, sempre pronta a cogliere la sfida per l’innovazione, risponde a questo nuovo atteggiamento proattivo offrendoprodotti specifici per il mondo scolastico, con particolare attenzione al mobile, proponendo soluzioni di ultraportabilità, robustezza e design, caratteristiche di punta per l’utenza scuola”.

Per ulteriori informazioni e il programma completo, accedi al sito del Festival della Didattica Digitale a questo link: www.festivaldidatticadigitale.it/