Al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo quinto appuntamento della stagione teatrale amatoriale

sabato, 17 febbraio 2018, 14:21

Domenica 18 febbraio 2018, alle ore 16:15, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo è in programma il quinto appuntamento della venticinquesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Domenica 18 febbraio 2018 - ore 16:15

Teatro dei Rassicurati di Montecarlo

Compagnia del Centro

“La Dama pelata” commedia in vernacolo lucchese di Giampiero Della Nina liberamente ispirata ad un racconto di Idelfonso Nieri

Lo spettacolo

Non sappiamo chi ha operato il sortilegio, ma resta il fatto che questo è andato a segno e la bella ragazza è rimasta completamente calva. Con i capelli perderà anche il damo? È probabile. Il fatto creerà anche più di un conflitto in famiglia.

Per fortuna c’è chi si offre volontario, dopo un primo tentativo andato a vuoto, di sperimentare un esoterico modo per far rinascere i capelli alla bella ragazza. Occorreranno alcuni mesi ma, alla fine, si raccoglieranno i frutti, alcuni del tutto insperati.

Interpreti / Personaggi

Velia Bertuccelli / Zoraide, la madre di Sabina

Vally Cerri / Solange, vicina di casa 1

Remo Ambrogini / Agrippa, padre di Sabina

Roberto Del Carlo / Spartaco, damo di Sabina

Sara Franceschini / Sabina, la Dama pelata

Marco Nuti / Metello, amico di Spartaco

Laura Baiocchi / Iole, vicina di casa 2

Un interprete a sorpresa! / Bice, vicina di casa 3

Daniela Giuntoli / Melissa, madre di Metello

Regia di Dia Manfredini

Il prossimo appuntamento della rassegna:

Domenica 25 febbraio 2018 - ore 16:15

Compagnia Arte Teatrale Invicta

“Agenzia matrimoniale - Mogli e buoi dei paesi tuoi, amanti e badanti di paesi distanti” commedia comico brillante in tre atti di Stefano Palmucci riveduta in vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini

Genere: commedia in vernacolo

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 7,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (10 spettacoli) al costo di € 60,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.