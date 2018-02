Cultura e spettacolo : montecarlo



Al Teatro dei Rassicurati quarto appuntamento della stagione teatrale amatoriale

sabato, 10 febbraio 2018, 14:57

Domenica 11 febbraio 2018, alle ore 16:15, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo è in programma il quarto appuntamento della venticinquesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La Compagnia CircoCinque mette in scena “Pirandello inconsueto: Cecè / Sogno (ma forse no)” due atti unici di Luigi Pirandello

Cecè

La commedia narra, in maniera insolitamente comica per lo stile del drammaturgo, la storia di un viveur, Cecè, capace di imbrogliare la gente senza farsi alcuno scrupolo. Un umorismo quindi che si potrebbe definire cinico per il sottofondo di situazioni ambigue ed immorali da cui si sviluppa.

Il presente adattamento posticipa la vicenda di diversi anni collocandola nei giorni immediatamente successivi al Referendum del 2 giugno del 1946, quando si è ancora in attesa di quei risultati che potrebbero dare una svolta alla storia del Paese. In questo clima di sottile tensione, con spudorata allegria, Cecè imbroglia sia il commendator Squatriglia, che per i suoi loschi traffici di appaltatore, è venuto a ringraziarlo per un favore ottenuto, sia Nada, una giovane dai facili costumi, che possiede delle cambiali dell’imbroglione che con una serie di stratagemmi riuscirà a riprendersele.

Sogno (ma forse no)

La presente creazione drammaturgica, trasforma le lunghe e dettagliate didascalie in elemento scenico, affidandole all’inserimento di un nuovo personaggio, ‘il narratore’, riconducendo così questo testo al concetto pirandelliano di ‘teatro nel teatro’.

Una giovane ed affascinante donna si sta stancando del suo amante e si sente invece nuovamente attratta da un precedente innamorato, allontanatosi ed ora tornato ricchissimo da lontani ed esotici paesi. Nel sogno, o piuttosto nell’incubo, la giovane vede se stessa strozzata dall’amante ingelosito che sulla morbida carne del suo collo traccia con le sue mani un solco livido come una sorta di collana, ben diversa da quella che la donna aveva ammirato e desiderato nella vetrina di un gioielliere.

Viene a visitarla l’amante geloso che le racconta di essere contrariato perché avrebbe voluto farle una sorpresa regalandole la collana di perle ma che il gioielliere l’aveva già venduta a qualcuno… La giovane fa finta di nulla e avvia un dialogo che sembra inizi a ripercorrere lo stesso tragitto del sogno (ma forse no).

Interpreti/Personaggi

Lucia Castellari / Nada (in Cecè) • La giovin Signora (in Sogno ma forse no)

Daniele Bertozzi / Cecè (in Cecè) • Il Narratore (in Sogno ma forse no)

Dario Lucchesi / Squatriglia (in Cecè) • L’Uomo in frac (in Sogno ma forse no)

Yuri Gasperini / Voce fuori campo (in Cecè)

Adattamento e consulenza alla regia di Stefano Pardini

Scene e costumi: Arianna Battelli

Regia di Viola Lombardi

Il prossimo appuntamento della rassegna:

Domenica 18 febbraio 2018 - ore 16:15

Compagnia del Centro

“La Dama pelata” commedia in tre atti in vernacolo lucchese di Giampiero Della Nina liberamente ispirata ad un racconto di Idelfonso Nieri

Genere: commedia in vernacolo

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 7,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (10 spettacoli) al costo di € 60,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.