Al via "Percorsi d'arte a Lucca" CartAnziani 2018

giovedì, 22 febbraio 2018, 09:53

Con il primo di marzo, prenderà il via l'edizione "Percorsi d'arte a Lucca" CartAnziani 2018, una ben collaudata iniziativa culturale che si rivolge principalmente al pubblico adulto con l'obiettivo di approfondire in maniera piacevole e chiara, aspetti più o meno noti della storia e dell'arte del territorio lucchese. Gli incontri e le visite, curati da storici dell'arte e appassionati di cultura e tradizione locale, riguarderanno i recenti restauri della Cattedrale di San Martino e alcune chiese di notevole rilievo (Santa Maria della Rosa, Santa Maria Corteorlandini). Si scoprirà anche particolarità architettoniche dell'area compresa tra piazza San Martino e piazza Antelminelli - le corti, le case torri e i palazzi – e infine in autunno, come è ormai tradizione, il programma si concluderà con una escursione fuori città. Quest'anno meta della gita sarà Pieve Fosciana dove andremo a visitare la Pieve di San Giovanni Battista.



Tutti gli incontri, durante i quali sarà distribuito materiale informativo specifico, sono a ingresso gratuito.



I lavori che hanno riportato la Cattedrale al suo antico splendore mostrando opere significative prima e dopo l'intervento di restauro: dall'intervento conservativo dei capolavori scultorei di Matteo Civitali al recupero degli affreschi ottocenteschi delle volte, dal risanamento delle membrature lapidee a quello delle vetrate lungo tutto il perimetro della chiesa. Grazie a questa imponente impresa, resa possibile dallo straordinario coordinamento di maestranze eterogenee, sono tornate perfettamente fruibili importanti opere della storia dell'arte lucchese.