Cultura e spettacolo



Alan Friedman alla Fondazione Banca del Monte di Lucca

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:02

Sabato 24 febbraio Alan Friedman è ospite degli "Incontri con le eccellenze" alle 17,30, nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino 7 a Lucca) in un incontro ad ingresso libero.

Prosegue il calendario 2018 degli "Incontri con le eccellenze", organizzati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme a Fondazione Lucca Sviluppo e Comune di Lucca, in collaborazione con l'Accademia Nazionale dei Lincei.

A spiegarci l'economia in modo facile sarà il giornalista e scrittore, esperto di economia, Alan Friedman che presenta il suo novo libro "Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi" (Newton Compton Editori). Friedman affronterà 10 punti: perché il debito pubblico è una bomba a orologeria; perché l'Italia non cresce di più; perché l'Italia non crea più posti di lavoro; qual è la verità sul sistema bancario italiano; ma è vero che gli italiani sono i più tassati d'Europa?; il domani delle pensioni; come funzionano i mercati finanziari; l'Europa ci aiuta o ci danneggia; che voti diamo ai politici e cosa ci riserva il futuro.

L'incontro vedrà l'introduzione di Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, di Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo e del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini.