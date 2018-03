Cultura e spettacolo



Anteprima italiana del documentario “Puccini by William Friedkin”

giovedì, 1 marzo 2018, 13:37

Sarà proiettato il 5 marzo alle ore 21:30 presso l’Auditorium del Complesso di San Micheletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il documentario Puccini by William Friedkin, prodotto dal Lucca Film Festival – Europa Cinema e dalla Fondazione Giacomo Puccini, all’interno del calendario di appuntamenti del Circolo del Cinema di Lucca. L’incontro sarà preceduto da una presentazione curata da Nicola Borrelli, dal regista Federico Salvetti e da Massimo Marsili – Direttore della Fondazione Giacomo Puccini.

Il documentario è stato proiettato per la prima volta a settembre 2017 in occasione della 27a edizione del Festival internazionale del cinema di San Pietroburgo “Message to Man”, presso il cinema Velikan Park di San Pietroburgo.

“Puccini by William Friedkin” è un documentario ideato e diretto da Federico Salvetti, lucchese, co-fondatore della casa di produzione Kalispéra, alla sua seconda regia documentaristica dopo “Bye Bye Bakken”, descrizione del fenomeno del “boom” petrolifero che ha interessato lo stato del North Dakota negli ultimi anni. La produzione esecutiva è stata affidata proprio a Kalispéra e il progetto è stato realizzato all’interno di quel percorso di continuativa e proficua collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini e il Teatro del Giglio di Lucca, in occasione della presenza del grande regista americano al Lucca Film Festival 2016.

“Considero Il Trittico l’apice del mio lavoro da regista”, sono queste le parole che aprono il copioso capitolo dell’autobiografia di Friedkin dedicato a Puccini e che ben riassumono le forti emozioni provate dal maestro hollywoodiano durante il festival 2016, quando ha ripercorso le memorie e i luoghi legati alla vita e alle opere di Puccini, come ad esempio il Teatro del Giglio, la Chiesa di San Paolino e la Cattedrale di S. Martino regalando al documentario testimonianze inedite e preziose. Un incontro tra Maestri in uno scenario privilegiato: la città di Lucca.