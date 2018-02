Cultura e spettacolo



Appuntamenti con il cinema a Villa Bottini

venerdì, 16 febbraio 2018, 10:46

Magolfa Garage Movies è orgogliosa di partecipare all’iniziativa Viva la Villa Viva. Avere la possibilità infatti di proiettare grandi classici del cinema in un ambiente così denso di fascino e storia dovrebbe essere secondo noi la normalità, non un’occasione sporadica nel corso di un intero anno solare.

Le proiezioni in programma per le giornate del 18 e del 25 sono state organizzate in modo tale da proporre due minicicli tematici, uno sul 68 e il Flower Power ed uno sul Rapporto Uomo/Natura, entrambi divisi nelle due giornate. I film in programmazione sono i seguenti:

Domenica 18

Ore 16: Proiezione Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni

Ore 19: Proiezione 2022-I sopravvissuti di Richard Fleisher

Zabriskie Point

« Non sono un sociologo, il mio film non è un saggio sugli Stati Uniti ma si situa al di sopra dei problemi precisi e particolari di quel Paese. Ha essenzialmente un valore etico e poetico. » Michelangelo Antonioni,1970

Zabriskie Point è un’opera rappresentativa del lato trasgressivo e utopico degli anni sessanta, gli anni delle rivolte studentesche e del Flower Power, ma anche quelli del boom economico e della nascita del consumismo sfrenato.

2022-I Sopravvissuti

2022 – I sopravvissuti, thriller d’anticipazione diretto con mestiere da Richard Fleischer. La scoperta della verità imponderabile che soggiace alle imposture ideologiche della gestione politica di una moltitudine eccessiva da governare iscrivono il film in quel filone della fantascienza che pone la catastrofe ambientale come architrave di un paradigma che si oppone alle utopie positivistiche sul futuro dell’umanità. Il “senso della fine” non è più derivato da una questione meramente culturale (da spengleriano Tramonto dell’Occidente o su un’altra sponda dalla cultura critica di Francoforte), ma dalla consapevolezza della negatività contemporanea, costretta a temere l’incubo del disastro atomico. Dalla narrativa (Ballard, ecc.) inizia a farsi strada alla fine degli Sessanta anche nel cinema questa sottile linea inquietante.

Domenica 25

Ore 16: Proiezione Easy Rider di Dennis Hopper

Ore 19: Proiezione di Nausicaa della Valle del vento di Hayao Miyazaki

Easy Rider

Film molto importante, si inserisce nel contesto culturale del '68, cultura di controtendenza e voglia di evasione - libertà da una piatta società medio-borghese. Il tema del viaggio percorre e traccia le linee generali del film: da molti critici è infatti considerato il Road movie per eccellenza ed è indubbiamente il film su due ruote più celebre in assoluto.

Il film esprime chiaramente la cultura del mondo hippie di fine anni '60: i protagonisti sono malvisti dalla gente comune per il loro aspetto, il loro modo di vestire, di vivere e di comportarsi, pur essendo persone non violente che vanno per la loro strada senza curarsi dell’astio altrui. Pertanto, la pellicola si può inscrivere facilmente in un certo tipo di cinema, derivativo e residuale rispetto alla carica giovanile, ai movimenti organizzati e agli slanci degli anni ’60.

Nausicaa della Valle del Vento

A mille anni di distanza da un conflitto globale che ha sconvolto l’intero pianeta, il film narra la storia di Nausicaa, giovane principessa della Valle del vento, che rimane coinvolta in uno scontro con Tolmechia, un regno che cerca di riportare in funzione un'antica arma per spazzare via una giungla tossica popolata da insetti giganti. Nausicaä dovrà cercare di evitare che i tolmechiani irritino queste creature.

Vari critici hanno evidenziato come il film di Nausicaa sia stato un precursore per aver mostrato che gli anime e i cartoni animati in generale possono concentrarsi su problemi reali e di attualità, come ad esempio il degrado della natura e la necessità di una pacifica convivenza tra culture diverse. Nausicaä aiuta chi le sta vicino a comprendere e a rispettare la natura, rappresentata come benevola, spirituale e corroborante per coloro che vi entrano in pace.