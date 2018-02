Cultura e spettacolo



Campagna di crowdfunding per "Storie di Altromare", progetto dedicato al pittore Possenti

lunedì, 5 febbraio 2018, 12:30

Storie di Altromare - Omaggio al pittore Antonio Possenti. In partenza la campagna di crowdfunding per sostenere il progetto.

Un documentario, un film-ritratto, un appassionato omaggio alla memoria del grande maestro lucchese che ha saputo declinare la sua pittura verso il racconto favoloso: Antonio Possenti - coltissimo pittore dell'Altrove - come lo definisce Vittorio Sgarbi. E dai dipinti di Possenti è certo impossibile non rimanere ammaliati, così come dalla sua persona, brillante, generosa e animata da una curiosità sconfinata.

Così il regista Lorenzo Garzella, che lo incontrò per la prima volta nel 2013 in occasione di un'istallazione al Museo della Grafica di Pisa e che ha intrapreso da subito una collaborazione entusiasta con il maestro: una lunga video-intervista e una originale animazione delle sue opere, un piccolo "sogno in movimento". L'ottantenne maestro aveva mostrato subito grande curiosità e slancio collaborativo, mettendo a disposizione disegni, occhio, esperienza.

"Storie di Altromare" - si chiamerà così il documentario che alterna e intreccia pazienti immagini inedite del maestro al lavoro, pitture letteralmente animate, le sue parole raccolte in una lunga intervista, dettagli del tracimante studio in Piazza dell'Anfiteatro, intarsi grafici in cui le sue creature vagano furtivamente per le strade notturne di Lucca, quasi che lo spirito del maestro pervadesse ancora segretamente la città.

Grazie alla preziosa collaborazione dei figli Maria e Giovanni e al supporto di Lucca Film Festival e Europa Cinema, Garzella e la sua società di produzione Nanof sono riusciti a proseguire la realizzazione del documentario nonostante la scomparsa di Possenti nel luglio 2016. Adesso, per concludere la produzione e dare la luce a questo originale docufilm che verrà trasmesso in onda su Sky Arte HD, il regista e il suo staff lanciano una campagna di crowdfunding sulla nota piattaforma Eppela.

A partire da giovedì 1 febbraio e per 40 giorni, sarà possibile sostenere il progetto: basterà collegarsi al link www.eppela.com, scegliere una ricompensa e diventare un sostenitore attivo.

E in effetti chi vorrà contribuire alla realizzazione potrà scegliere tra un gran numero di ricompense messe a disposizione dai figli e dal Lucca Film Festival: ci sono litografie, serigrafie e preziosi cataloghi del pittore, ma anche visite programmate al suo tracimante studio di piazza dell'Anfiteatro, aperitivi esclusivi con i Vip del Festival, cene con il regista, abbonamenti alla rassegna lucchese e chi più ne ha più ne metta. Chiunque sosterrà il progetto otterrà, oltre alla ricompensa scelta, la menzione del proprio nome nei titoli di coda di "Storie di Altromare". Inoltre, i primi 20 sostenitori che decideranno per l'acquisto del Cofanetto (dvd del documentario + materiale inedito e libretto illustrato a colori) potranno usufruire di un prezzo speciale.

"Questo documentario è il tentativo di tradurre direttamente in film l'approccio all'arte e alla vita del maestro lucchese" dice Garzella "restituendo la potenza, il mistero e la magia della creazione pittorica di Possenti" e ci offre la possibilità di osservare intimamente il genio di Possenti.

Ma si tratta anche di un omaggio quasi dovuto, non solo da parte dell'autore a un maestro-amico-nonno, ma da parte della città di Lucca al suo indiscutibile pittore-simbolo, e della Toscana a uno dei suoi più rappresentativi esponenti dell'arte figurativa del secondo Novecento.