Cultura e spettacolo



Cerimonia di benvenuto per il dottorato congiunto in "data science"

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:48

di barbara ghiselli

Si è tenuta questa mattina nella cappella Guinigi la cerimonia di benvenuto per gli allievi del dottorato congiunto in data science, promosso da IMT, università di Pisa, scuola Normale Superiore, scuola Sant'Anna e centro Nazionale delle Ricerche. Come infatti è stato ricordato durante la cerimonia, il corso di dottorato di ricerca congiunto in data scienze (otto posti, durata triennale) in data science è stato istituito nel giugno scorso con l'obiettivo di formare esperti nell’area multidisciplinare e interdisciplinare della “scienza dei dati”.

Perchè è così importante un dottorato in data science?

Basti pensare per capirne l'importanza, che, tutti - dalle grandi aziende alle agenzie, dalle società di consulenza alle amministrazioni pubbliche - sono alla spasmodica ricerca di figure capaci di analizzare e interpretare quella immensa marea di dati che vengono generati dai nostri gesti quotidiani navigando sul web, facendo acquisti online, passando le tessere fedeltà di negozi e supermercati. Dati che per le società e per le amministrazioni rappresentano una miniera di informazioni utili a migliorare il proprio business o rendere più efficace il servizio offerto.

Per dare il benvenuto agli studenti di questo dottorato sono intervenuti il direttore di IMT Pietro Pietrini e Salvatore Ruggieri, docente del compartimento di Computer Science dell’Università di Pisa, insieme ai professori di IMT Emanuele Pellegrini, Mirco Tribastone, Massimo Riccaboni e Guido Caldarelli, che è rappresentante della Scuola lucchese nel comitato scientifico del dottorato. Agli studenti (tre femmine e cinque maschi tra cui una coreana, un greco e un armeno) è offerta la possibilità di ricevere una formazione calibrata sulle proprie esigenze, per fondere le competenze disciplinari provenienti dai loro ambiti specifici con quelle di uno “scienziato dei dati”. Il percorso di studio sviluppa infatti un mix di conoscenze e abilità eterogenee e multidisciplinari, utili per il rilevamento, l’analisi e l’estrazione dei dati che possono poi essere utilizzati nelle scienze sociali e nella politica, in economia, finanza, biologia, fisica, medicina e nell’industria. Al termine del corso, Scuola Normale, Università di Pisa, Scuola Sant’Anna e Scuola IMT rilasceranno loro congiuntamente il titolo di dottore di ricerca (Ph.D).