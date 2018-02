Conferenza del professor Claudio Casini sulla musica nei palazzi lucchesi del Settecento

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 19 febbraio 2018, 17:05

E' pronto il calendario unico degli eventi "Vivi Lucca 2018", lo strumento utile che permette di agevolare la programmazione e la pianificazione dei numerosi appuntamenti culturali del territorio

lunedì, 19 febbraio 2018, 16:14

A Lucca, Porcari e Capannori dal 25 febbraio all'11 marzo spettacoli, laboratori ed incontri tanti appuntamenti per le famiglie e per le scuole. Ospite d'onore “Ottorino” la vera oca che vive con un becco “bionico” e la cui vita è diventata un libro e una favola per bambini “Becco di...

lunedì, 19 febbraio 2018, 14:00

È con una tre-giorni tutta dedicata alla chitarra e al grande chitarrista e compositore cubano Leo Brouwer che si apre ufficialmente Open 2018, la stagione dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini"

lunedì, 19 febbraio 2018, 12:02

Andrà in scena il 21 e il 22 febbraio in sala Tobino a Palazzo Ducale lo spettacolo/convegno intitolato "Il prezzo della memoria" curato dagli studenti del Liceo Artistico, con la regia di Dimitri Galli Rohl, i testi di Sara Franceschi, le scenografie di Giuliano Toma e le testimonianze di Vera...

sabato, 17 febbraio 2018, 15:05

I nuovi Nirvana vengono da Lucca? Messa così è un po' azzardata, ma la band lucchese Acid Brains si guadagna l'etichetta di gruppo che rappresenta l'eredità di coloro che negli anni Novanta si resero protagonisti dell'ultima grande rivoluzione musicale

sabato, 17 febbraio 2018, 14:21

Domenica 18 febbraio 2018, alle ore 16:15, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo è in programma il quinto appuntamento della venticinquesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2018”