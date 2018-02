Confine Orientale, due studenti dell’ISI Pertini di Lucca in visita di istruzione

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 10 febbraio 2018, 14:57

Domenica 11 febbraio 2018, alle ore 16:15, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo è in programma il quarto appuntamento della venticinquesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di...

sabato, 10 febbraio 2018, 12:08

Maria Chiara Carrozza, scienziata, già rettore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e responsabile dell'area "Neuro-Robotics" dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, protagonista degli "Incontri con le eccellenze", lunedì 12 febbraio alle 17,30 all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca

sabato, 10 febbraio 2018, 12:00

Arriva a Lucca uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2018: Mudimbi sarà allo Sky Stone & Stone, martedì 13 febbraio a partire dalle 15 per incontrare i fans e presentare ‘Michel’, il suo album uscito in occasione del Festival che lo ha visto piazzarsi terzo tra le nuove proposte

venerdì, 9 febbraio 2018, 12:19

La Scuola IMT Alti Studi Lucca sbarca su Rai2, nel programma di Roberto Giacobbo "Morning Voyager". Continua a suscitare interesse, infatti, lo studio sull'origine dei sogni condotto dall'unità di ricerca MoMiLab di IMT, pubblicato qualche mese fa sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Neuroscience

venerdì, 9 febbraio 2018, 11:35

Il Trio di Parma ancora una volta nel cartellone della stagione cameristica dell'Associazione musicale lucchese per il secondo appuntamento con l'esecuzione integrale dei Trii per violino, violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven, un progetto iniziato lo scorso anno e che prosegue in questa stagione con due appuntamenti

giovedì, 8 febbraio 2018, 11:37

Sabato 10 febbraio 2018 alle ore 18 concerto de Il Baluardo gruppo vocale lucchese nella chiesa di San Salvatore in piazza della Pupporona . Il gruppo lucchese accoglie un trio di giovani musiciste coreane e precisamente della città di Seul