Cultura e spettacolo



“Credere, Disobbedire, Combattere”, Marco Cappato porta a Lucca la forza delle sue battaglie

sabato, 24 febbraio 2018, 11:33

Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano diventano tutti pompieri”. Così Rino Gaetano, nel 1980, cantava il malumore popolare nei confronti dei politici di allora, definiti appunto: “Politici Imbrillantinati”. Oggi, dopo 38 anni, la concezione degli italiani rispetto alle istituzioni, non sembra poi così cambiata. Troppe sono state le promesse sbandierate e mai mantenute dai vari esponenti politici durante le campagne elettorali degli ultimi anni. Troppe sì, ma forse non abbastanza. E’ sufficiente, infatti, guardare alle mirabolanti dichiarazioni che ogni giorno i principali partiti ripetono alle televisioni e sui social, per capire che l’Italia, ancora, non è cambiata. E allora come biasimare gli tutti quegl’italiani che, all’ennesima promessa di sussidi insostenibili, o di rivoluzione del sistema, semplicemente borbottano: “tanto quello che vogliono è semplicemente andare in parlamento”? Difficile. E’ però possibile rispondere che non tutti sono uguali, che qualcuno crede davvero nei suoi ideali, tanto da decidere di non candidarsi per continuare a lottare liberamente, per portare avanti il proprio ideale radicale, senza nessuna poltrona su cui sedersi.

Questo è Marco Cappato, esponente dei radicali e dell’Associazione Luca Coscioni e già Deputato Europeo per i Radicali con Emma Bonino che, in occasione di questa tornata elettorale, ha apertamente deciso di non candidarsi per poter continuare a combattere, sul campo, le proprie battaglie. Cappato è il fondatore del “Congresso mondiale per la libertà di ricerca”, sostenitore della campagna di legalizzazione della cannabis e promotore della campagna “Eutanasia legale”, impegni che lo hanno portato recentemente ad autodenunciarsi per aver aiutato in più occasioni dei liberi cittadini, malati terminali, ad ottenere l’eutanasia. Tutto questo Cappato lo esporrà personalmente, durante un tour in cui presenterà il proprio libro: “Credere, Disobbedire, Combattere” e che la prossima settimana farà tappa in 6 città Toscane. Dal 26 al 28 Febbraio, accompagnato dai candidati e amici di +Europa, Cappato si presenterà per parlare apertamente ai cittadini in sei eventi a Prato, Firenze, Pisa, Lucca, Montecatini Terme e Pistoia.

Non ci sono seggi in parlamento, tra gli obbiettivi di queste iniziative, ma soltanto i diritti dei cittadini e la libertà dalle proibizioni che oggi si impongono come inutili ostacoli al nostro libero arbitrio.

A Lucca, l’evento si svolgerà martedì 27 Febbraio, ore 16.00, alla Libreria Lucca libri – Caffè letterario,

V.le regina margherita 137 – Lucca

Marco Cappato presenta il libro: “Credere, Disobbedire, Combattere”

Interverranno i candidati di +Europa: Mina Welby, Marco Perduca, Massimo Bulckaen