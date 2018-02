Cultura e spettacolo



Dal Metropolitan di New York al cinema "La Bohème" di Puccini

domenica, 25 febbraio 2018, 11:28

Arriva sul grande schermo l’opera più rappresentata dal Met: la Bohème nella versione di Zeffirelli con un cast di giovani star internazionali dirige il Maestro Marco Armiliato.

Dal Metropolitan di New York al cinema solo martedì 27 febbraio alle 19.45 "La Bohème" di Puccini. A Lucca lo spettacolo sarà trasmesso in esclusiva al Cinema Centrale e al Cinema Centrale di Viareggio.

Dopo il successo della Tosca, ancora Puccini con La Bohème, l’opera più popolare del mondo che torna in scena sul palco del Metropolitan e al cinema in HD solo martedì 27 febbraio ore 19.45 via satellite distribuita da QMI per Stardust Classic.

Presentata nella classica produzione di Franco Zeffirelli, La Bohème vanta un cast di giovani star ad affiancare Sonya Yoncheva, che sarà la fragile Mimì, e l’acclamato tenore Michel Fabiano, nei panni del poeta Rodolfo; dirige il Maestro Marco Armiliato, che ha diretto al Met oltre 400 spettacoli comprese 64 rappresentazioni della Bohème

L'opera racconta la storia di un gruppo di amici e delle loro vite, trascorse in una fredda soffitta di un sobborgo di Parigi in cui, mentre affrontano una dura e crescente povertà, i loro grandi sogni artistici incrociano il dolce e indimenticato amore giovanile.

Con un romantico ritratto della Parigi bohémienne e capitale dell’Ottocento, musiche memorabili e una storia d’amore tratta dalla vita quotidiana, La Bohème di Puccini ha conquistato il mondo, diventando una delle opere più amate dal pubblico e la più rappresentata nella storia del prestigioso Metropolitan Opera di New York.

Trailer

Vimeo: https://vimeo.com/254468521

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8Muog1MatB0&feature=youtu.be

Per l’elenco completo dei cinema: www.stardustclassic.it

Costo biglietto: 12-10 euro

La stagione lirica 2017/2018 del Met si inserisce, insieme a quella di danza del Teatro Bolshoi di Mosca, nell’ambito di Stardust Classic: opere e balletti, tra classici intramontabili e nuove sorprendenti produzioni interpretate dai grandi nomi della danza e dell’opera, direttamente dai palcoscenici più prestigiosi del mondo allo schermo del cinema più vicino a casa.