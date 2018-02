Cultura e spettacolo



Dillo in sintesi: alla scoperta dei ted talks con il festival delle brevità intelligenti

giovedì, 22 febbraio 2018, 14:27



"Il Ted, 18 minuti per condividere la tua idea di valore", domani (venerdì 23 febbraio) alle 16 in Sala Tobino a Palazzo Ducale







A metà strada tra una lezione e una conferenza, con pochissimi tecnicismi, insaporiti con un pizzico di umorismo e molto sintetici: sono i Ted talks, le conferenze che spopolano sul web e hanno più di 8 milioni di follower in tutto il mondo, 300mila solo in Italia. Domani (venerdì 23 febbraio) sbarcano a Lucca, dove vengono introdotti grazie a "Dillo in sintesi" il festival dedicato alle brevità intelligenti.



I primi a sperimentare questo format saranno gli studenti del liceo Vallisneri che domattina alle 11 ospiteranno Jacopo Teneggi, un giovanissimo membro del team di TEDxReggioEmilia e collaboratore di TEDxYouth@Bologna, che introdurrà i ragazzi ai Ted talks con un intervento dal titolo "Come trasformare la tua passione in un'idea di valore". Sabato mattina alle 10 toccherà invece agli studenti del liceo Machiavelli con "Humans to humans: Il confronto tra generazioni diverse, nell'era della comunicazione digitale" con Valentino Magliaro, civic leader della Fondazione Obama e PR Manager del gruppo editoriale Spaggiari (questo appuntamento è realizzato in collaborazione con la Fondazione UIBI).



Il "mondo Ted" verrà presentato alla città domani alle 16 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale dagli stessi Teneggi e Spiaggiari con un incontro dal titolo "Il Ted, 18 minuti per condividere la tua idea di valore".



TED (acronimo per Technology Entertainment Design) è una conferenza che si tiene ogni anno a Monterey, in California e, recentemente, ogni due anni in altre città del mondo. I relatori solitamente sono scienziati, inventori, artisti, grandi comunicatori, scrittori che raccontano la propria esperienza, la storia di un'idea e la presentano come un valore da condividere con la collettività. Il tutto in estrema sintesi, con interventi di poco meno di 20 minuti e video al massimo di 10 minuti, che sono i tempi giusti per mantenere alta la concentrazione dell'ascoltatore.



"Dillo in sintesi" porta a Lucca questo fenomeno mondiale e lo propone in particolare ai più giovani, nella speranza di attivare un circuito di "brevità e intelligenza". L'aspetto educativo e divulgativo è infatti importantissimo per la manifestazione promossa e organizzata dall'associazione "Dillo in sintesi" con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione di Comune, Ufficio Scolastico Provinciale, Associazione Cluster e Fondazione UIBI. Il programma di questa terza edizione include 12 appuntamenti che trattano di sintesi e brevità negli ambiti più vari, dal cinema alla televisione, dalla musica alla letteratura.



Le conferenze nelle scuole sono riservate agli studenti. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per info sul programma www.dilloinsintesi.it .

---